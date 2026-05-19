교육부, 해외 13개국 200여 학교에 한국어교원 93명 파견

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하반기 9개국 41명 파견 예정

초임 교원 해외 근무 기회 확대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 =교육부는 '2026년 해외 현지 초·중등학교 한국어교원 파견 사업' 하반기 선발 공고를 내고 해외 학교에서 한국어 수업을 담당할 한국어교원을 모집한다고 19일 밝혔다.

교육부는 한국어교육 수요는 있지만 교사 자원이 부족해 한국어반 개설에 어려움을 겪는 국가를 대상으로 한국어교원 자격증을 보유한 한국인 교원을 파견해 왔다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이 사업은 2011년 태국을 시작으로 운영됐으며 지난해까지 총 21개국에 한국어교원 1024명이 파견됐다. 선발은 파견국의 학사 일정에 따라 상반기와 하반기로 나눠 진행된다.

올해 교육부는 해외 13개국 200여개 학교에 한국어교원 93명을 보낸다. 상반기에는 태국, 인도, 필리핀, 브라질 등 4개국에 52명을 파견했으며 이들은 지난 4월 선발 절차를 마치고 현지 근무를 시작했다.

이번 하반기 공고를 통해서는 9월 학기가 시작되는 우즈베키스탄, 베트남, 키르기스스탄 등 9개국에서 근무할 교원을 선발한다. 하반기 전체 파견 규모는 41명이며 이 가운데 기존 교원이 계속 근무하는 인원을 제외한 신규 선발 인원은 32명이다.

국가별 신규 선발 인원은 우즈베키스탄 21명, 베트남 2명, 키르기스스탄 3명, 라오스 1명, 카자흐스탄 1명, 캄보디아 1명, 헝가리 2명, 타지키스탄 1명 등이다. 교육부는 청년들의 해외 한국어교육 참여 기회를 넓히기 위해 한국어교육 경력 3년 미만인 초임 교원을 중심으로 선발할 예정이다.

선발 일정은 이달 19일부터 다음 달 19일까지 공고 및 서류 접수를 진행한 뒤 6월 24일 서류전형 합격자를 발표한다. 인성검사와 면접은 6월 26일부터 7월 1일까지 진행되며, 면접전형 합격자는 7월 6일 발표된다. 최종 선발된 교원은 국내 사전연수를 거쳐 8월 중 출국한다.

올해 우즈베키스탄에 파견되는 한국어교원 일부는 우즈베키스탄 정부가 지방도시 한국어교육 확대를 위해 수당을 지원하는 조건으로 초청하는 인원이다.

우즈베키스탄은 최근 5년간 한국어반 운영 학교와 학생 수가 크게 늘어난 국가다. 한국어반 운영 학교는 2021년 38개교에서 지난해 150개교로 증가했고, 학생 수는 같은 기간 7980명에서 2만2936명으로 늘었다.

다만 현지 한국어교원 배출이 수도 타슈켄트에 집중돼 지방도시에서는 한국어 수요가 있어도 수업 개설이 쉽지 않았다. 교육부는 이번 정부 초청 파견을 통해 우즈베키스탄 여러 도시 학생들이 한국어를 배울 수 있을 것으로 기대하고 있다.

하반기 한국어교원 파견 선발 공고문은 교육부, 국립국제교육원, 부산외국어대학교 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "해외 한국어교육 활성화를 위해 역량 있는 한국어교원들의 역할이 매우 중요하다"며 "앞으로도 현지 정부와 긴밀히 소통하며 한국어교육 지원 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com