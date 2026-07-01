교육부, 중앙아시아·러시아 4개국 한국어 경시대회 개최

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4개국 예선 2300명 중 15명 본선 진출

우즈베키스탄 참가자 3개 부문 1등 차지

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 지난달 29일 우즈베키스탄 타슈켄트에서 '2026년 중앙아시아·러시아 지역 국제 한국어 경시대회'를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 중앙아시아·러시아 지역 재외동포교육과 한국어교육 거점 역할을 하는 알마티한국교육원이 주최했다. 카자흐스탄 우즈베키스탄 키르기스스탄 러시아 등 4개국 한국교육원이 국가별 예선을 진행했으며 예선에는 모두 2300명이 참가했다. 이 가운데 우수한 성적을 거둔 15명이 본선에 올랐다.

2026년 중앙아시아·러시아 지역 국제 한국어 경시대회 단체 사진. [사진=교육부]

올해 4회째를 맞은 대회는 현지 학교 교사 한국어 수업 대회와 중·고등학생 한국어 말하기 대회 대학생 한국어 말하기 대회 등 3개 부문으로 진행됐다. 한국어 수업 대회는 현지인 교사의 수업 지도안과 시연을 평가하는 방식으로 운영됐다.

올해 대회에서는 우즈베키스탄 참가자들이 3개 부문 1등을 모두 차지했다. 수업 대회 부문에서는 '김치가 조금 매워요'를 주제로 놀이하며 배우는 한국어 문법 수업을 발표한 우즈베키스탄 아브두라흐모노바 샤흘로 교사가 1등을 받았다. 중·고등학생과 대학생 한국어 말하기 대회에서는 우즈베키스탄 출신 초이 하니 학생과 주마나자로바 쿠무쇼이 학생이 각각 1등을 차지했다.

중앙아시아는 한국어교육 수요가 빠르게 늘고 있는 지역으로 꼽힌다. 우즈베키스탄의 경우 한국어반을 운영하는 현지 초·중등학교가 2023년 64곳에서 지난해 82곳 올해 150곳으로 늘었다. 학생 수도 같은 기간 1만3376명에서 2만2936명으로 증가했다.

중앙아시아·러시아 지역 전체 한국어반 운영 학교는 2023년 185곳에서 올해 280곳으로 확대됐다. 학생 수는 같은 기간 2만4905명에서 3만3108명으로 늘었다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "중앙아시아 지역은 해외 한국어교육의 핵심 거점"이라며 "우수한 현지인 한국어 교사들과 학생들이 중앙아시아와 러시아의 한국어교육을 발전시켜 나갈 수 있도록 교육부가 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com