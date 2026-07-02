삼성전자, 시각∙청각 장애인용 TV 7년 연속 공급자 선정

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 2일 시각·청각 장애인용 TV를 연말까지 무상·저가 보급한다고 밝혔다.
- 방송미디어통신위원회 사업으로 43형 TV 3만5000대를 공급하며 저소득층은 무료, 기타 장애인은 10만원을 부담한다.
- 색약·색맹 모드, AI 수어 위치 조정, 음성 안내·자막 분리 등 맞춤 기능을 갖춘 TV로 주민센터와 전용 누리집에서 신청받는다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 시각·청각 장애인을 위한 TV 무상보급 사업의 공급자로 7년 연속 선정됐다고 2일 밝혔다.
삼성전자는 43형 풀HD 스마트 TV 3만5000대를 7월 말부터 연말까지 순차적으로 공급한다. 이 사업은 방송미디어통신위원회가 시각 및 청각 장애인의 정보 격차 해소를 위해 추진하는 사업이다. 저소득층 시각·청각 장애인은 무료로 받을 수 있으며, 그 외 장애인은 10만 원을 부담한다.
삼성전자가 공급하는 TV에는 장애인의 시청 편의를 위한 맞춤형 기능이 탑재됐다. 색약·색맹 시청자를 위한 흑백 기능과 녹·적·청색을 자유롭게 조정하는 씨컬러스 모드를 통해 화면을 더 선명하게 볼 수 있다. 인공지능(AI) 수어 위치 자동 탐색 기능은 자막 위치를 이동해 수어와 자막을 동시에 시청할 수 있게 하며, 저시력자를 위해 특정 영역을 확대할 수 있다.
시각 장애인을 위해서는 조작메뉴 음성 안내, 음성 속도·높이·성별·배경음 조절, 고대비 화면 기능 등이 제공된다. 청각 장애인을 위해서는 자막 분리, 자막 위치·크기 조절, 소리 다중 출력 기능 등이 적용됐다.
보급 신청은 주소지 관할 주민센터나 시각·청각 장애인용 TV 보급 전용 누리집에서 가능하다.
kji01@newspim.com