광주·전남경찰청 명칭 변경…통합특별시 출범 반영

AI 핵심 요약beta
- 광주·전남경찰청이 1일 명칭을 변경해 새 체계로 출범했다
- 전남경찰청은 제막식을 열고 행정통합에 맞춰 명칭을 공식화했다
- 광주경찰청도 같은 날 명칭을 바꾸고 주민 중심 치안을 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 출범에 맞춰 광주·전남 경찰청이 1일 각각 명칭을 변경하고 새 체계로 출발했다.
전남경찰청과 광주경찰청은 이날 통합특별시 출범에 따라 기존 '전라남도경찰청'과 '광주광역시경찰청' 명칭을 각각 '전남경찰청', '광주경찰청'으로 변경했다고 밝혔다.
전남경찰청은 이날 청사에서 제막식을 열고 새로운 명칭을 공식화했다.
1991년 '전라남도지방경찰청'으로 출범한 뒤 2021년 자치경찰제 시행으로 '전라남도경찰청'으로 바뀌었으며 이번 행정 통합에 맞춰 다시 명칭을 조정했다.
광주경찰청도 같은 날 명칭 변경을 적용했다. 2007년 '광주광역시지방경찰청'으로 설치된 이후 2021년 자치경찰제 도입으로 '광주광역시경찰청'으로 변경됐으며, 이번 통합특별시 출범에 따라 '광주경찰청'으로 명칭이 바뀌었다.
이날 전남경찰청 제막식에는 고범석 청장을 비롯한 지휘부가 참석해 새 출발을 알리고 주민 중심 치안 강화를 다짐했다.
고범석 전남경찰청장은 "명칭 변경은 변화된 행정체계를 반영한 것"이라며 "주민을 중심에 둔 책임 있는 치안 활동으로 신뢰받는 경찰이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com