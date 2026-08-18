더한옥헤리티지, 포브스 트래블 가이드 '큐레이티드 멤버십' 선정

AI 핵심 요약beta
- 더한옥헤리티지가 18일 포브스 초청제 멤버십에 선정됐다.
- 국내 호텔 중 유일하게 큐레이티드 컬렉션에 이름을 올렸다.
- 8월 말 웰니스 센터 라온재를 열며 외연을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국의 전통 한옥을 현대적으로 재해석한 더한옥헤리티지가 세계적인 럭셔리 호스피탈리티 평가기관 포브스 트래블 가이드의 초청제 프로그램 '큐레이티드 멤버십'에 국내 호텔 중 유일하게 선정됐다고 18일 밝혔다.
큐레이티드 멤버십은 포브스 트래블 가이드가 브랜드 철학과 서비스 경쟁력, 글로벌 성장 가능성을 갖춘 세계 럭셔리 호텔을 선별하는 초청제 프로그램이다. 포브스 트래블 가이드의 초청을 받은 호텔만 참여할 수 있다.
회사에 따르면 이번 선정으로 더한옥헤리티지는 포브스 트래블 가이드의 공식 큐레이티드 컬렉션에 소개되고, 포브스 트래블 가이드가 운영하는 럭셔리 여행 전문가 전용 플랫폼 '메리디안 네트워크'에 노출돼 글로벌 럭셔리 여행사 및 트래블 어드바이저와의 접점을 넓히게 된다.
더한옥헤리티지는 강원도 영월에 위치한 국내 최대 규모의 한옥 문화 플랫폼이다. 총 20개의 호텔 객실과 5개의 독채로 이뤄진 한옥 호텔을 중심으로 한식 파인 다이닝 레스토랑, 갤러리, 누각 등 다양한 문화 공간을 갖추고 있다. 2024년 유네스코·국제건축가협회가 주관하는 베르사유 건축상 호텔 부문 대상을 수상했으며, 국제인테리어디자인협회 글로벌 디자인 어워드에서도 한옥 건축물 최초로 수상했다.
더한옥헤리티지 조남희 부사장은 "이번 선정을 계기로 해외 시장에서 브랜드 신뢰도를 높여 나가겠다"며 "한국의 문화 경험을 최고의 수준으로 해석하고 구현해, 한국 문화를 직접 경험하고 체험할 수 있는 플랫폼을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
한편 더한옥헤리티지는 복합 웰니스 센터 '라온재'를 8월 말 오픈할 예정이다. 라온재는 스파와 인피니티 풀, 레스토랑·바, 사우나 등을 갖추고 투숙객과 비투숙객 모두가 이용할 수 있는 프로그램을 운영할 계획이다.
nylee54@newspim.com