'라켓소년단' 손상연, 빌리언스와 전속계약…새 도약 예고

AI 핵심 요약beta
- 배우 손상연이 1일 빌리언스와 전속계약을 체결했다
- 손상연은 영화·드라마 출연과 연기대상 신인상으로 인지도를 쌓아왔다
- 손상연은 군 복무 후 복귀해 영화 '더 러버' 등 활발한 활동을 이어갈 예정이다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손상연이 빌리언스와 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다.
빌리언스는 1일 "탄탄한 연기력과 다채로운 매력을 겸비한 배우 손상연과 함께하게 돼 기쁘다"며 "다방면에서 재능과 매력을 아낌없이 펼칠 수 있도록 물심양면으로 지원할 계획"이라고 밝혔다.
손상연은 영화 '벌새', '어제 일은 모두 괜찮아', '무도실무관'과 드라마 '연애미수', '낭만닥터 김사부2', '라켓소년단', '지금 우리 학교는', '혼례대첩' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.
특히 2021년 SBS 드라마 '라켓소년단'에서 해남서중 배드민턴부 주장 방윤담 역을 맡아 존재감을 드러냈고, 같은 해 'SBS 연기대상'에서 남자 신인연기상을 수상하며 주목받았다. 이어 넷플릭스 시리즈 '지금 우리 학교는'을 통해 국내를 넘어 해외 시청자들에게도 눈도장을 찍으며 글로벌 인지도를 넓혔다.
군 복무를 마친 뒤에는 tvN '아름다운 우리 여름', '그놈은 흑염룡', KBS2 '화려한 날들' 등에 출연하며 한층 성숙해진 연기를 선보였다. 오는 7월 열리는 제30회 부천국제판타스틱영화제에서 첫 공개되는 영화 '더 러버'로 관객들과 만날 예정인 만큼, 드라마와 스크린을 오가는 활발한 활동을 이어갈 전망이다.
한편 손상연이 새롭게 둥지를 튼 빌리언스에는 손현주, 조보아, 정성일, 허성태, 김하늘, 이준영, 정은지 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com