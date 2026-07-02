BYD·현대·볼보 등 38개 차종 14.6만대 리콜

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안전띠 경고·계기판 오류 등 제작결함 확인

볼보 XC60·현대 투싼 등 순차 시정조치

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 =자동차 안전과 직결되는 전자장치와 경고장치 결함이 잇따라 확인됨에 따라 대규모 자발적 시정조치(리콜)이 실시된다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

2일 국토교통부는 비와이디코리아, 메르세데스벤츠코리아, 스텔란티스코리아, 재규어랜드로버코리아, 현대자동차, 볼보자동차코리아에서 제작·수입·판매한 38개 차종 14만6505대에서 제작결함이 발견돼 리콜을 진행한다고 밝혔다.

비와이디코리아의 SEALION 7 등 6개 차종 1만8091대는 좌석 안전띠 미착용 경고가 다른 알림이 뜨는 경우 가려져 보이지 않는 현상이 확인됐다. 안전기준 부적합 사항으로 지난달 19일부터 시정조치를 진행하고 있다.

메르세데스벤츠코리아의 C 300 4MATIC 2113대는 운전대 전자장치 제어 회로의 내구성이 부족한 것으로 나타났다. 경음기와 운전대 버튼 등이 작동하지 않을 가능성이 있어 지난달 26일부터 시정조치를 진행하고 있다. 해당 전자장치에는 통화 장치, 미디어 음량 조절 장치, 운전자 보조 시스템 등이 포함된다.

스텔란티스코리아의 300C 1731대는 고압 연료펌프 부속품 내구성 부족으로 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인됐다. 고압 연료펌프는 엔진에 연료를 공급하는 장치다. 해당 차량은 지난달 26일부터 리콜이 진행 중이다.

재규어랜드로버코리아의 디펜더 110 D240 등 21개 차종 1만4373대는 운전대 에어백 연결장치의 내구성 부족 문제가 확인됐다. 이 결함으로 에어백 경고등이 점등되고 충돌 시 에어백이 작동하지 않을 가능성이 있다. 해당 차량은 오는 3일부터 시정조치에 들어간다.

현대차 투싼 등 2개 차종 5만4792대는 계기판 제어 소프트웨어 오류로 계기판 깜빡임 또는 꺼짐이 발생하는 안전기준 부적합 사항이 확인됐다. 해당 차량은 오는 6일부터 시정조치를 시작한다.

볼보자동차코리아의 XC60 등 7개 차종 5만5405대는 48V 발전기 부속품 내구성이 부족한 것으로 나타났다. 12V 배터리와 엔진 경고등이 점등될 수 있다. 또 스타트스탑(연비 개선과 배출가스 감소를 위해 정차 시 자동으로 시동을 끄고 출발 시 다시 시동을 거는 기능)을 사용할 때 재시동이 되지 않을 가능성이 있다. .

볼보 XC60 등 6개 차종 4만4381대는 오는 13일부터 시정조치에 들어간다. 부품 규격이 다른 XC40 1만1024대는 해당 부품을 수급하는 대로 시정조치를 시작할 예정이다.

리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호 또는 차대번호를 입력해 확인할 수 있다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 이번 리콜 대상 차량은 얼마나 되나요?

A. 비와이디코리아, 메르세데스벤츠코리아, 스텔란티스코리아, 재규어랜드로버코리아, 현대자동차, 볼보자동차코리아에서 제작·수입·판매한 38개 차종 14만6505대가 리콜 대상입니다. 제작결함이 확인돼 각 업체별로 시정조치가 진행됩니다.

Q. 비와이디와 벤츠 차량에서는 어떤 결함이 확인됐나요?

A. 비와이디코리아의 SEALION 7 등 6개 차종 1만8091대는 좌석 안전띠 미착용 경고가 다른 알림에 가려져 보이지 않는 현상이 확인됐습니다. 메르세데스벤츠코리아의 C 300 4MATIC 2113대는 운전대 전자장치 제어 회로 내구성 부족으로 경음기와 운전대 버튼 등이 작동하지 않을 가능성이 있습니다.

Q. 스텔란티스와 재규어랜드로버 차량의 리콜 사유는 무엇인가요?

A. 스텔란티스코리아의 300C 1731대는 고압 연료펌프 부속품 내구성 부족으로 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인됐습니다. 재규어랜드로버코리아의 디펜더 110 D240 등 21개 차종 1만4373대는 운전대 에어백 연결장치 내구성 부족으로 충돌 시 에어백이 작동하지 않을 가능성이 있습니다.

Q. 현대차와 볼보 차량에서는 어떤 문제가 발견됐나요?

A. 현대차 투싼 등 2개 차종 5만4792대는 계기판 제어 소프트웨어 오류로 계기판 깜빡임 또는 꺼짐이 발생할 수 있는 안전기준 부적합 사항이 확인됐습니다. 볼보자동차코리아의 XC60 등 7개 차종 5만5405대는 48V 발전기 부속품 내구성 부족으로 경고등이 점등되거나 스타트스탑 사용 후 재시동이 되지 않을 가능성이 있습니다.

Q. 리콜 대상 여부는 어디에서 확인할 수 있나요?

A. 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 확인할 수 있습니다. 차량번호나 차대번호를 입력하면 해당 차량이 리콜 대상인지 조회할 수 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com