민주 "한성숙 국무총리, 'AI 대전환' 시대적 과제 완수할 적임자"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 1일 이재명 대통령의 한성숙 국무총리 임명 재가를 환영했다
- 민주당은 한성숙 총리가 AI 대전환 과제를 완수할 적임자라 평가했다
- 민주당은 이재명 정부와 한 총리가 흔들림 없이 국정을 이끌도록 국회에서 뒷받침하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 1일 이재명 대통령의 한성숙 국무총리 임명안 재가를 환영하며 "인공지능(AI) 대전환이라는 시대적 과제를 완수할 적임자"라고 평가했다.
이주희 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "이재명 대통령이 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 2006년 한명숙 전 총리 이후 20년 만에 탄생한 두 번째 여성 총리"라며 이같이 밝혔다.
이 대변인은 "한 총리는 대기업 최고경영자(CEO)를 거쳐 현장 감각과 행정 능력을 모두 증명한 대표적인 실전형 리더"라며 "내각을 책임질 한 총리 임명을 국민과 함께 진심으로 환영한다"고 했다.
그는 "지금 대한민국은 AI 대전환이라는 시대적 과제를 당면하고 있다"며 "이제 반도체 호황과 수출 증가가 견인한 성장의 온기가 중소기업과 소상공인, 골목상권까지 흘러가 국민 모두의 성장으로 전환돼야 할 때"라고 했다.
그러면서 "민간의 실용성과 혁신성을 겸비하고 우리 사회의 AI 대전환 필요성을 누구보다 잘 아는 한 총리야말로 이 시대적 과제를 완수할 적임자"라고 강조했다.
이 대변인은 "민주당은 이재명 정부와 한 총리가 흔들림 없이 국정을 이끌어 갈 수 있도록 국회에서 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com