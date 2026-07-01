"울진 신민생시대 열겠다"…황이주號 공식 출범

1일 취임식....민생경제 회복·군민 화합·현장 중심 행정 선언

'울진군 1호 영업사원' 자임... 울진의 경제영토 넓히겠다"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = "군민 주권의 준엄한 명령으로 변화와 혁신, 도약하는 울진의 신민생 시대를 열어 가겠습니다."

민선 9기 경북 울진의 황이주 호가 1일 취임식을 시작으로 공식 출범했다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 1일 오후 2시 경북 울진군 울진연호문화센터에서 열린 민선9기 제49대 울진군수 취임식에서 황이주 군수가 민선9기 비전과 전략을 밝히고 있다. 2026.07.01 nulcheon@newspim.com

황이주 제49대 울진군수가 이날 울진연호문화센터에서 취임식을 갖고 민선 9기 울진 시대를 활짝 열어젖혔다.

군민, 기관·사회 단체장, 공직자 등 800여 명이 참석한 가운데 열린 이날 취임식은 국민의례와 취임 선서, 취임사, 축사 순으로 진행됐다.

황 군수는 취임 선서를 통해 '민생경제 회복과 군민 통합'을 최우선 과제로 제시하고 '변화와 혁신! 도약하는 울진'의 새로운 울진 군정 비전을 선포했다.

황 군수는 "오늘의 취임은 개인의 영광이 아니라 무너진 바닥 경제를 살려 군민의 삶을 실질적으로 풍요롭게 만들라는 군민 주권의 준엄한 명령"이라며 "변화와 혁신, 도약하는 울진의 신민생 시대를 열어 가겠다"고 밝혔다. 황 군수는 민선 9기 군정의 핵심 방향으로 ▲화합과 상생의 시대▲에너지로 여는 미래, 전 군민 행복 시대▲눈높이는 군민에게, 발걸음은 현장으로를 제시했다.

그러면서 황 군수는 "먼저 선거 과정에서의 갈등과 반목을 끝내고 군민 모두가 하나 되는 통합의 군정을 실현하겠다"고 강조하고 "군정 운영 과정에서는 특정 진영이나 정치적 이해관계를 넘어 지역 발전에 도움이 되는 정책을 적극 수용하는 협치와 대탕평 행정을 펼쳐 나가겠다"고 피력했다.

지역 경제 회복과 원전경제 도시 구축을 담은 청사진도 제시했다. 황 군수는 "'울진행복에너지연금'을 비롯해 군민 체감형 정책을 추진해 원전의 경제적 혜택이 군민과 지역 상권으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 강조했다. 또 "기회발전특구 지정과 원자력수소 국가산업단지 조성, 첨단 기업 및 데이터센터 유치 등을 통해 울진의 새로운 성장 기반을 마련하겠다"고 약속했다.

군민과 함께하는 현장 행정도 본격 추진한다. 황 군수는 "군수가 직접 마을을 찾아 주민 의견을 듣는 '찾아가는 아침 군수실'을 정례화하고, 부서 간 책임 회피를 없애는 '사이다 원스톱 민원실'을 구축해 신속하고 책임 있는 행정을 실현하겠다"고 밝혔다. 또 "동해선 철도 개통을 계기로 체류형 관광 기반을 확충하고, 관광 시설 운영의 전문성과 경쟁력을 높여 지역 관광 산업의 새로운 도약을 이끌겠다"며 체류형 울진 관광 전략도 제시했다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 1일 오후 2시 경북 울진군 울진연호문화센터에서 열린 민선9기 제49대 울진군수 취임식에서 황이주 군수가 민선9기 비전과 전략을 제시한 후 두 손을 치켜들며 이의 실천을 위한 강한 의지를 표명하고 있다. 2026.07.01 nulcheon@newspim.com

공직 사회 혁신에 대한 의지도 분명히 했다. 황 군수는 자신을 '울진군 1호 영업사원'이라고 소개하고 기업 유치와 투자 확대를 위해 직접 발로 뛰겠다고 각오를 밝혔다. 이어 "연공 서열과 관행을 넘어 실력과 성과로 평가받는 조직 문화를 만들겠다"며 "성과 중심의 인사 혁신과 청렴한 공직 문화를 조성해 변화하는 행정을 실현하겠다"고 강조했다.

황 군수는 군수실 리모델링과 불필요한 비품 구입과 업무 차량 교체 등을 하지 않는 등 스스로 기득권을 내려놓고 예산 절감에 앞장서 군민에게 신뢰받는 군정을 만들겠다는 의지도 표명했다.

황이주 군수는 "선거 기간 군민들과 약속했던 민생 회복의 다짐을 반드시 실천하겠다"고 강조하고 "경제를 살리고 청년이 돌아오는 울진, 군민 모두가 행복한 울진을 만들기 위해 울진의 경제 영토를 넓히는 '경영 군수'가 되겠다"며 거듭 실용 정책 추진을 강조했다.

황 군수는 "위대한 군민 여러분과 함께, 약속을 끝까지 지키며 더 나은 울진의 미래를 향해 당당하게 전진하겠다"고 밝혔다.

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