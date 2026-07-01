두산에너빌리티, 경제부총리 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 1일 수출입은행 창립 50주년 행사에서 경제부총리 표창을 수상했다
- 두산에너빌리티는 국산 대형 가스터빈 개발·수출과 공급망 안정화 사업으로 공로를 인정받았다
- 두산에너빌리티는 지난해 14조7000억원을 수주하며 역대 최대 실적을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산에너빌리티가 1일 한국수출입은행 창립 50주년 기념식에서 경제부총리 표창을 받았다. 국가경제 발전과 수출 증대에 기여한 공로를 인정받은 것이다.
박상현 두산에너빌리티 사장이 서울 여의도 한국수출입은행 본점에서 구윤철 경제부총리로부터 표창을 수상했다.
두산에너빌리티는 정부 국책과제로 발전용 대형 가스터빈을 개발했다. 한국서부발전 김포열병합발전소에서 실증을 완료한 후 지난해 북미 시장에서 첫 가스터빈 수출 계약을 체결했다.
회사는 정부와 한국수출입은행이 추진하는 '공급망안정화 선도사업자'로 선정돼 원전과 가스터빈 분야 협력사 생태계를 강화해왔다.
박 사장은 "정부와 한국수출입은행의 지속적인 관심과 지원으로 국산 가스터빈의 첫 해외 수출, 원전·SMR·가스터빈 공급망 안정화 등의 성과를 거둘 수 있었다"고 말했다.
두산에너빌리티는 지난해 14조7000억원을 수주하며 역대 최대 수주 실적을 기록했다.
y2kid@newspim.com