[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 1일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 1일 경제핵심 뉴스레터를 배달했다.
- 1일자 투데이 ANDA엔 수출·부동산·제약 등 주요 경제기사가 담겼다.
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
1일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲앤스로픽 '도장깨기' 어디까지…이번엔 제약 ▲[종합] 6월 수출 70.9% 늘어난 1022.5억달러…사상 첫 1000억달러 돌파 ▲규제 직전 '패닉바잉'…동탄, 이틀 새 신고가 거래 31% 육박 ▲[단독] 서울시, 서울경찰청 상대 행정심판 청구…위례선 트램 '개통 변수' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.