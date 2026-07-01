현대엘리베이터, ESG 보고서 공개…주주가치 제고 강조

AI 핵심 요약beta
- 현대엘리베이터가 1일 ESG 보고서를 발간하며 주주가치 제고를 별도 주제로 편성했다
- 보고서에 온실가스 2030년 42%, 2040년 70% 감축 목표와 인권·공급망 관리 체계 강화를 담았다
- 이사회 중심 ESG 관리, 거버넌스 개선과 주주환원 정책을 통해 기업·투자자 가치 제고 의지를 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대엘리베이터가 지속가능경영 성과와 중장기 추진 방향을 담은 ESG 보고서를 공개했다. 올해 보고서에서는 주주가치 제고를 별도 주제로 편성해 주주환원 정책과 거버넌스 개선 성과를 강조했다.
현대엘리베이터는 '2025-2026 ESG 보고서'를 발간했다고 밝혔다. 올해로 4회차를 맞은 이번 보고서는 환경, 사회, 지배구조 전 영역에서 글로벌 표준에 맞춘 목표와 관리 체계를 담았다.
현대엘리베이터는 보고서에서 정량 지표와 함께 이사회 중심의 ESG 관리 프로세스를 제시했다. 고객과 주주를 대상으로 한 정보 공개와 신뢰 제고 노력을 강화했다는 설명이다.
특히 이번 보고서에는 '주주가치 제고'가 독립 주제로 포함됐다. 현대엘리베이터는 그동안 추진해 온 주주환원 성과를 평가하고 향후 계획을 구체적으로 제시했다.
환경 분야에서는 온실가스 감축 목표를 공개했다. 현대엘리베이터는 2030년까지 온실가스를 42%, 2040년까지 70% 감축한다는 목표를 세웠다. 관리 범위도 기존 별도 기준에서 연결 기준으로 확대했다.
사회 분야에서는 인권과 공급망 관리 체계를 보완했다. 독립적인 인권 고충처리 채널을 신설하고 인권경영 중장기 계획, 교육, 영향평가 등 실행 과제를 제시했다. 협력사 ESG 리스크 식별·평가 프로세스와 고충처리 시스템도 구체화했다.
지배구조 분야에서는 이사회 운영의 투명성과 전문성을 강조했다. 주주환원 정책과 거버넌스 개선 성과를 함께 설명하며 기업가치 제고 의지를 담았다.
현대엘리베이터 관계자는 "지속가능성은 기업 경쟁력과 투자자 신뢰를 좌우하는 핵심 요소"라며 "앞으로도 글로벌 표준에 부합하는 ESG 경영과 투명한 정보공개를 통해 주주 및 기업 가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com