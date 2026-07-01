종합특검, '양평고속도로 의혹' 원희룡 3일 소환...元 "피하지 않겠다"

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검이 1일 원희룡 전 장관에게
- 3일 직권남용 혐의 피의자 출석을 통보했다.
- 종합특검은 노선 변경·사업 백지화 과정
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
민중기 특검서 혐의 미규명…前 국토부 차관도 2일 소환
원희룡 "가짜뉴스, 죄 있으면 체포해 가라" 정면 반박
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 서울-양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관에게 피의자 소환을 통보했다.
1일 법조계에 따르면 종합특검은 원 전 장관에게 오는 3일 직권남용 혐의 피의자 신분으로 출석하라는 통지서를 보냈다.
다만 원 전 장관 측은 아직 통지서를 송달받지 않은 것으로 전해졌다. 종합특검이 발송한 소환 통보서 등 관련 서류는 폐문부재로 송달되지 않았고, 현재 원 전 장관 측과 연락도 닿지 않는 상태로 알려졌다.
양평고속도로 노선 변경 의혹은 윤석열 정부 출범 이후 양평고속도로 사업 종점이 경기 양평군 양서면에서 김건희 여사 일가 소유 토지가 있는 강상면 일대로 변경됐다는 내용이다. 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사를 통과했으나, 국토부가 2023년 5월 강상면 종점 노선을 검토하면서 특혜 의혹이 제기됐다.
논란이 불거지자 원 전 장관은 2023년 7월 사업 백지화를 선언했다. 종합특검은 원 전 장관이 노선 변경 과정이나 사업 백지화 이후 대응 과정에 관여했는지 등을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.
앞서 김건희 특검(민중기 특별검사)은 국토부가 발주한 양평고속도로 타당성 평가 용역 과정에서 국토부 관계자가 용역업체에 영향력을 행사한 혐의 등을 수사해 국토부 서기관 등을 재판에 넘겼다.
다만 노선 변경 지시 의혹의 '윗선'으로 지목된 원 전 장관 등에 대해서는 혐의를 규명하지 못했다.
종합특검은 이후 원 전 장관을 출국금지하고 국토부 관계자들을 소환하는 등 관련 수사를 이어왔다. 같은 의혹과 관련해 백원국 전 국토부 차관도 오는 2일 오후 피의자 신분으로 조사를 받을 예정이다.
이에 원 전 장관은 이날 자신의 페이스북을 통해 "국책사업을 마비시킨 가짜뉴스에 맞서 장관으로서 정무적 결단을 내린 게 죄라면 구차하게 피하지 않겠다"며 "억지 부리지 말고 죄가 있다면 나를 체포해 가라"고 반박했다.