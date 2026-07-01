곽정우 매일유업 대표 사임…3인 각자대표 체제 종료

AI 핵심 요약beta
- 매일유업이 1일 곽정우 각자대표 사임을 발표했다
- 곽정우는 일신상의 사유로 물러나고 후임은 미정이다
- 매일유업은 김선희·이인기 2인 각자대표 체제로 전환했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 매일유업이 곽정우 각자대표의 사임으로 2인 각자대표 체제로 전환했다.
1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 곽정우 매일유업 각자대표는 일신상의 사유로 대표이사직에서 사임했다. 지난해 1월 각자대표로 선임된 지 약 1년 6개월 만이다.
이에 따라 매일유업은 기존 김선희 부회장, 곽정우 대표, 이인기 운영총괄 최고운영책임자(COO)의 3인 각자대표 체제에서 김 부회장과 이 COO의 2인 각자대표 체제로 운영된다.
매일유업 관계자는 "곽 대표가 일신상의 사유로 사임했다"며 "후임 선임 여부 등은 아직 정해진 바 없다"고 밝혔다.
1972년생인 곽 대표는 1999년 CJ제일제당에서 신선사업을 담당하며 유통업계에 입문했다. 이후 이마트에서 상품 총괄과 SSG닷컴 사업운영 총괄을 맡았으며, 2021년 이마트 상품본부 총괄, 2022년 신세계푸드 식품유통본부 총괄을 역임했다.
이후 매일유업 최고커머스책임자(CCO)로 합류한 곽 대표는 지난해 1월 이인기 COO와 함께 각자대표로 선임됐다. 당시 매일유업은 사업과 운영 분야의 전문성을 강화하기 위해 김선희 부회장을 포함한 3인 각자대표 체제를 구축했다.
곽 대표는 재임 기간 비즈니스 전략 수립과 실행, 매출 및 수익성 제고 등 사업 전반을 총괄해왔다. 김 부회장은 미래 전략사업과 해외사업 육성, 조직 혁신 등을 맡고 있으며, 이 COO는 상하목장 마케팅팀장과 사업부장, 기획실장 등을 거쳐 지난해 각자대표에 선임됐다.
mkyo@newspim.com