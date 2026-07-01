"사내대출發 집값 상승 막아라"…삼성디스플레이 85㎡ 제한 추진

최대 5억·연 1.5% 지원…수도권은 85㎡ 이하만

DSR 사각지대 논란 반영…삼성전자도 적용 관심

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성디스플레이가 사내 주택안정대출 제도 도입을 앞두고 수도권과 광역시의 대출 대상 주택을 전용면적 85㎡ 이하로 제한하는 방안을 추진한다. 대규모 저금리 사내대출이 부동산 시장을 자극할 수 있다는 우려가 커지자 기업이 선제적으로 실수요 중심의 안전장치를 마련한 것으로 풀이된다.

1일 관련 업계에 따르면 삼성디스플레이 노조는 이날부터 3일까지 회사가 제시한 사내대출 운영안에 대한 찬반투표를 진행한다. 앞서 노사는 올해 임금협상 과정에서 무주택 직원에게 최대 5억원을 연 1.5% 금리로 지원하는 사내대출 제도를 도입하기로 합의한 바 있다.

삼성디스플레이 용인 신사옥 'SDR(Samsung Display Research)' 전경 [사진=삼성디스플레이]

사측이 최근 제시한 수정안은 수도권과 광역시에서는 전용면적 85㎡를 초과하는 주택을 대출 대상에서 제외하는 것이 핵심이다. 대신 직급별 대출 한도 차등 적용 방안은 폐지해 직원 간 적용 기준을 단순화했다.

대출 금리는 연 1.5%를 유지하며 주택 매입 자금은 매매가의 최대 70%, 전세자금은 보증금의 80% 또는 최대 3억원 범위에서 지원한다. 회사는 대출금의 120% 수준으로 근저당권을 설정하고 실거주 여부를 매년 확인하는 등 관리 장치도 마련했다.

업계에서는 이번 조치가 수도권 중심으로 제기된 '사내대출발 집값 상승' 우려를 의식한 결정으로 보고 있다. 사내대출은 기업 복지 성격의 대여금으로 분류돼 금융권 대출에 적용되는 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 받지 않는다. 이 때문에 대규모 저금리 자금이 주택시장으로 유입될 경우 수요를 자극할 수 있다는 지적이 제기돼 왔다.

특히 삼성전자와 삼성디스플레이의 사내대출 도입 추진, 반도체 업황 회복에 따른 성과급 기대감 등이 맞물리면서 동탄·용인·평택 등 삼성 사업장 인근 지역의 부동산 시장이 주목받았다. 정부도 최근 동탄과 기흥 등을 규제지역으로 추가 지정하며 시장 관리에 나선 상태다.

금융당국이 사내대출의 시장 영향을 예의주시하는 가운데 삼성디스플레이가 면적 제한 카드를 꺼내 들면서 기업 차원의 자율 규제 사례로 평가받고 있다. 업계에서는 이번 기준이 향후 삼성전자의 사내대출 제도 설계에도 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

삼성디스플레이 관계자는 "사회적 공감대를 고려해 변경된 안으로 노사 협의를 진행하게 됐고, 현재 노조 투표가 진행 중"이라며 "투표 결과에 따라 정책을 시행하거나 추가로 협의해 나갈 예정"이라고 말했다.

syu@newspim.com