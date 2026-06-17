삼성디스플레이, AWE USA서 XR기기 최적 'RGB 올레도스' 전시

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 16~18일 미국 롱비치 AWE USA 2026에서 차세대 XR용 RGB 올레도스 기술을 선보였다고 17일 밝혔다.
- 3형·0.62형 RGB 올레도스 기반 초고휘도 패널과 스마트글래스·MR 헤드셋 체험존을 마련해 밝기·색감·XR 활용성을 강조했다.
- RGB 올레도스의 단순 구조와 원가 경쟁력을 앞세워 스트레처블·라이트필드 디스플레이 등 차세대 콘셉트 제품도 함께 전시했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이가 16~18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 롱비치에서 열리는 세계 최대 확장현실(XR) 전시회 'AWE USA 2026'에 참가해 차세대 XR 기기에 최적화된 RGB 올레도스 기술을 선보인다고 17일 밝혔다.
이번 전시에서 삼성디스플레이는 4만 니트의 초고휘도 1.3형 RGB 올레도스를 체험할 수 있는 암실 공간을 마련한다. 북두칠성 모양으로 배치한 7개 디스플레이 패널 중 2개에만 RGB 올레도스를 적용해 밝기 차이를 직관적으로 보여줄 계획이다. 관람객들은 정밀하게 제어된 암실 환경에서 초고휘도 특성과 선명한 색감을 동시에 경험할 수 있다.
'커넥티드 비전' 존에서는 0.62형 RGB 올레도스가 탑재된 스마트글래스 프로토타입을 전시한다. 롱비치 해안가를 배경으로 통번역, 내비게이션, 날씨 안내 등 다양한 가상 정보를 확인할 수 있도록 구성했다. 혼합현실(MR) 체험존에는 RGB 올레도스가 탑재된 MR 헤드셋을 비치해 K팝 아이돌 무대 영상과 리듬액션 게임을 즐길 수 있게 준비했다.
RGB 올레도스는 다른 마이크로 디스플레이 기술 대비 패널 구조가 단순하다. 웨이퍼 위에 유기발광다이오드(OLED)를 구현하는 방식으로 제조공정의 난이도가 낮고 양산성 및 원가 경쟁력이 우수하다. 컬러필터가 없어 광효율과 수명이 뛰어나고 고색감 및 고휘도 구현에 유리한 특징도 있다.
이번 전시에서는 XR 분야 외 차세대 컨셉 제품도 함께 선보인다. 사용 환경에 맞춰 화면이 돌출되는 스트레처블 디스플레이와 안경이나 헤드셋 없이 입체감을 느낄 수 있는 라이트필드디스플레이(LFD) 제품이 포함된다. LFD 전시에서는 다보탑을 형상화한 콘텐츠를 제공해 관람객의 위치와 시점 변화에 따라 입체적으로 달라지는 모습을 볼 수 있도록 했다.
kji01@newspim.com