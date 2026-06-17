삼성디스플레이, AWE USA서 XR기기 최적 'RGB 올레도스' 전시

차세대 XR 기기 최적화 기술…스마트글래스 시장 공략

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이가 16~18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 롱비치에서 열리는 세계 최대 확장현실(XR) 전시회 'AWE USA 2026'에 참가해 차세대 XR 기기에 최적화된 RGB 올레도스 기술을 선보인다고 17일 밝혔다.

16~18일(현지시간) 미국 캘리포니아 롱비치 컨벤션센터에서 열리는 'AWE USA 2026' 삼성디스플레이 부스 전경. [사진=삼성디스플레이]

16~18일(현지시간) 미국 캘리포니아에서 열리는 'AWE USA 2026' 삼성디스플레이 부스 내 RGB 올레도스 체험존 모습. [사진=삼성디스플레이]

이번 전시에서 삼성디스플레이는 4만 니트의 초고휘도 1.3형 RGB 올레도스를 체험할 수 있는 암실 공간을 마련한다. 북두칠성 모양으로 배치한 7개 디스플레이 패널 중 2개에만 RGB 올레도스를 적용해 밝기 차이를 직관적으로 보여줄 계획이다. 관람객들은 정밀하게 제어된 암실 환경에서 초고휘도 특성과 선명한 색감을 동시에 경험할 수 있다.

'커넥티드 비전' 존에서는 0.62형 RGB 올레도스가 탑재된 스마트글래스 프로토타입을 전시한다. 롱비치 해안가를 배경으로 통번역, 내비게이션, 날씨 안내 등 다양한 가상 정보를 확인할 수 있도록 구성했다. 혼합현실(MR) 체험존에는 RGB 올레도스가 탑재된 MR 헤드셋을 비치해 K팝 아이돌 무대 영상과 리듬액션 게임을 즐길 수 있게 준비했다.

세계 최대 XR전시회 'AWE USA 2026'에 참가한 삼성디스플레이 전시부스에서 RGB 올레도스로 구현한 스마트 글래스 데모를 체험하는 관람객의 모습. [사진=삼성디스플레이]

RGB 올레도스는 다른 마이크로 디스플레이 기술 대비 패널 구조가 단순하다. 웨이퍼 위에 유기발광다이오드(OLED)를 구현하는 방식으로 제조공정의 난이도가 낮고 양산성 및 원가 경쟁력이 우수하다. 컬러필터가 없어 광효율과 수명이 뛰어나고 고색감 및 고휘도 구현에 유리한 특징도 있다.

이번 전시에서는 XR 분야 외 차세대 컨셉 제품도 함께 선보인다. 사용 환경에 맞춰 화면이 돌출되는 스트레처블 디스플레이와 안경이나 헤드셋 없이 입체감을 느낄 수 있는 라이트필드디스플레이(LFD) 제품이 포함된다. LFD 전시에서는 다보탑을 형상화한 콘텐츠를 제공해 관람객의 위치와 시점 변화에 따라 입체적으로 달라지는 모습을 볼 수 있도록 했다.

세계 최대 XR전시회 'AWE USA 2026'에 참가한 삼성디스플레이 전시부스에서 RGB 올레도스가 탑재된 MR 헤드셋 데모를 체험하는 관람객들의 모습. [사진=삼성디스플레이]

kji01@newspim.com