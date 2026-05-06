삼성디스플레이, 미국 전역서 박사급 인재 채용

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LA서 테크 포럼 개최…6월 중부·동부·남부 순회

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이가 미국 내 채용 프로그램을 확대한다. 기존 서부 지역 중심의 채용 거점을 전국으로 넓혀 글로벌 우수 인재를 확보하겠다는 전략이다.

삼성디스플레이는 5일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 인터콘티넨탈 다운타운 호텔에서 박사급 인재 50여 명을 초청해 '테크 포럼'을 개최했다고 6일 밝혔다. 이는 세계정보디스플레이학회가 주최하는 세계 최대 디스플레이 전문 행사 '디스플레이 위크'와 연계한 행사로, LA 인근 대학의 박사급 인재들을 모았다.

삼성디스플레이 아산1캠퍼스 전경. [사진=삼성디스플레이]

이주형 중소형사업부장(부사장)은 '인공지능(AI)과 유기발광다이오드(OLED)의 만남, 새로운 인터페이스를 열다'를 주제로 기조연설을 했다. 이호중 중소형사업부 상품기획팀장(부사장)은 삼성디스플레이의 기술 혁신 성과와 AI 시대 미래 기술·제품 전략을 소개했다.

행사는 경영진과 엔지니어가 학생들과 함께 식사하며 소통하는 네트워킹 형식으로 진행됐다. 참석자들은 회사 조직문화에 대한 질문과 함께 자신의 전공이 어떤 부서와 직무에 활용될 수 있는지 맞춤형 상담을 받았다.

삼성디스플레이는 이번 행사에 이어 오는 7일 샌프란시스코 산호세를 시작으로 6월 중부(시카고), 동부(보스턴), 남부(애틀랜타) 등 미 대륙 주요 거점 도시를 순회하는 '찾아가는 채용 간담회'를 진행한다. 지역별로 박사급 인재 수십 명을 초청할 계획이다.

이주형 삼성디스플레이 부사장은 "AI 시대에 발맞춰 빠르게 변화하는 디스플레이 시장에서 혁신을 선도할 열쇠는 결국 사람에 있다"며 "세계 무대에서 활약 중인 우수한 인재들이 삼성디스플레이와 함께 새로운 미래를 주도하길 기대한다"고 말했다.

삼성디스플레이는 매년 10월 일본에서도 주요 경영진이 주관하는 테크 포럼을 개최하고 있다. 2022년 이후 지난해까지 약 3년간 북미와 일본 등에서 수백 명의 우수 인재들이 채용 행사에 참여했다.

kji01@newspim.com