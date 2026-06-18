검은 옷 입은 삼성전자 DX 직원들…성과급 갈등 계속

성과급 형평성 요구하며 전국 사업장 릴레이 행동

DX 직원 과반 노조 가입…사측과 면담 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 가전·TV·스마트폰 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 직원들이 반도체(DS) 부문과의 성과급 격차에 반발하며 집단행동에 나섰다. 노사 임금협상 타결 이후에도 보상 불균형 논란이 이어지면서 사내 갈등이 확산하는 모습이다.

18일 업계에 따르면 DX 부문 직원들은 이날 경기 수원사업장 등에서 검은색 의상이나 마스크를 착용한 채 출근하는 캠페인을 진행했다. 이번 행동은 DX 직원들이 주축인 삼성전자노동조합 동행(동행노조)이 주도했으며, 지난 10일과 16일에 이어 세 번째로 실시됐다. 노조는 오는 23일 광주, 24일 우면 사업장에서도 같은 캠페인을 이어갈 계획이다.

서울 서초구 삼성전자빌딩의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

DX 직원들의 불만은 최근 노사가 합의한 성과급 체계에서 비롯됐다. 삼성전자는 반도체 사업 성과를 기반으로 DS 부문 직원들에게 특별경영성과급을 지급하기로 했다. 반면 실적 부진이 예상되는 DX 부문은 상대적으로 적은 수준의 보상이 예상되면서 구성원들 사이에서 형평성 논란이 커지고 있다.

이 같은 분위기 속에 동행노조 가입자도 빠르게 늘고 있다. 동행노조에 따르면 이날 기준 조합원 수가 2만6000명을 넘어 DX 부문 직원의 과반이 가입했다고 밝혔다. 노조는 사내 프로필 문구 변경과 연봉계약 체결 유예 등을 독려하며 목소리를 높이고 있다.

동행노조는 오는 23일 DX 부문 인사 책임자와 면담을 진행할 예정이며, 이후 노태문 DX 부문장과의 대화도 추진한다는 방침이다. 삼성전자 노조들은 성과급 협상 이후 회사 측에 보상 격차 해소 방안 마련을 요구하고 있지만 아직 공식적인 논의는 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

syu@newspim.com