KB증권, MTS에 국내 주식·ETF '스탁뷰' 동시 출시

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 1일 MTS 'KB M-able'에 국내 주식·ETF 스탁뷰를 동시 출시했다.
- 이번 출시로 한국·미국 주식과 ETF를 아우르는 스탁뷰 라인업을 완성했다고 밝혔다.
- 스탁뷰는 핵심 투자 정보를 한 화면에 제공해 고객의 종합적인 투자 판단을 지원하는 서비스라고 설명했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 1일 자사 MTS 'KB M-able(마블)'에 국내 주식 스탁뷰와 국내 상장지수펀드(ETF) 스탁뷰를 동시 출시했다고 밝혔다.
KB증권은 이번 출시로 국내와 미국 시장의 주식·ETF를 아우르는 스탁뷰 라인업을 완성했다고 전했다. 스탁뷰는 시세, 수급, 매물대, 수익률 비교, 재무·밸류에이션, 리스크 분석, 투자 인사이트 등 투자 판단에 필요한 핵심 정보를 한 화면에서 제공하는 서비스다.
스탁뷰는 지난해 미국 ETF를 시작으로 미국 주식까지 서비스를 확장하며 누적 800만 건 이상의 이용 실적을 기록했다. 이번 국내 주식·ETF 확대는 최근 국내 주식 투자에 대한 고객 관심이 높아지는 흐름에 맞춰, 투자자가 흩어진 정보를 한눈에 확인하고 종합적인 투자 판단을 내릴 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "스탁뷰는 고객의 투자 판단을 돕는 KB증권의 핵심 투자 솔루션으로 시장 정보와 투자 콘텐츠 등 흩어져 있던 정보를 한 화면에 통합하는 데 주력해 왔다"며 "이번 국내 시장 확장을 통해 한국과 미국 시장을 아우르는 라인업을 완성한 만큼 앞으로도 스탁뷰를 고객 투자 경험의 중심 서비스로 지속 고도화해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com