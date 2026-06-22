KB증권, 금융보안원 생성형 AI 보안대책 평가 통과

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 22일 MCP Hub 기반 AI 개발환경 적합 통지를 받았다.
- 업무용 단말에서 AI 코딩 도구를 쓰는 금융권 최초 사례다.
- 보안통제 적용해 개발·운영 생산성 높일 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 표준 개발·운영 플랫폼의 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP, Model Context Protocol) Hub 기반 생성형 인공지능(AI) 개발 환경 구축과 관련해 금융보안원의 '생성형 AI 연계 이용 보안대책 평가'에서 적합 통지를 받았다고 22일 밝혔다.
KB증권은 해당 플랫폼을 통해 정보기술(IT) 직원이 업무용 단말에서 Claude Code 등 AI 코딩 도구를 활용할 수 있도록 추진하고 있다. 회사는 MCP Hub 기반 생성형 AI 개발 환경 구축이 금융권 최초라고 설명했다.
이번 플랫폼은 금융위원회의 금융권 망분리 규제 개선 정책 방향에 맞춰 추진되는 혁신 금융 서비스다. KB증권은 생성형 AI를 내부 업무 환경에 도입해 개발 생산성과 운영 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있다.
MCP는 앤스로픽(Anthropic)이 2024년 11월 공개한 개방형 표준이다. AI 어시스턴트, 콘텐츠 저장소, 업무 시스템, 개발 환경 등 데이터가 존재하는 다양한 시스템을 연결하기 위한 표준 프로토콜이다.
KB증권은 MCP Hub를 통해 소스 코드 저장소, 형상 관리 시스템, IT 운영 플랫폼, 개발 표준 가이드, 내부 기술 문서 등 개발·운영 업무에 필요한 정보를 생성형 AI와 연계할 계획이다.
개발자는 자연어 명령을 기반으로 소스 코드 작성, 코드 리뷰, 테스트 코드 작성, 장애 원인 분석, 시스템 설계 문서 작성, 운영 자동화 스크립트 작성 등의 업무 지원을 받을 수 있다.
MCP Hub는 생성형 AI와 내부 시스템 사이의 중앙 관문 역할을 한다. 사용자 권한과 업무 목적에 맞는 범위 안에서 필요한 정보만 활용하도록 통제하는 구조다. 이를 통해 정보 유출, 권한 오남용, 부적절한 데이터 입력 등 생성형 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 위험을 줄이는 방식이다.
KB증권은 이번 플랫폼에 개인정보 및 중요 정보 입력 차단, 사용자 권한 기반 접근 통제, AI 질의·응답 이력 관리, 실시간 모니터링, 이상 행위 대응 절차 등 금융회사 업무 환경에 필요한 보안 통제 체계를 적용했다.
KB증권은 금융보안원 평가 결과를 바탕으로 개발·운영 업무 전반에서 생성형 AI 활용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다. 단순 반복 코딩과 문서 작성 부담을 줄이고 개발자가 설계, 검토, 품질 개선 업무에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 목표다.
이동윤 KB증권 IT본부장은 "이번 평가 결과는 생성형 AI를 금융회사 내부 업무에 적용하기 위한 보안·통제 기반을 확인받았다는 점에서 의미가 있다"며 "MCP Hub 기반 AI 개발 환경을 통해 보안성과 생산성을 함께 높이는 금융 IT 모델을 고도화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com