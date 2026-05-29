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KB증권, IT혁신 속도…데이터·안정성 경쟁력 강화

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AI 핵심 요약

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  • KB증권이 정보계 차세대 시스템 '더 플랫폼'을 구축해 데이터 기반 디지털 경쟁력을 강화했다.
  • 분산된 고객·거래 데이터를 통합·실시간 분석해 개인화 마케팅과 업무 효율성을 높이고 AI·MLOps 기반 운영체계를 도입했다.
  • 과거 장애 사례 분석과 IT 리스크 평가를 토대로 무장애 운영·내부통제·대량 배포 통제를 고도화해 금융 IT 안정성을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정보계 차세대 시스템 '더 플랫폼' 가동
초개인화 마케팅·AI 운영·장애 예방 체계 고도화

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = KB증권이 데이터 기반 금융 경쟁력과 IT 안정성 강화를 앞세워 디지털 혁신에 속도를 내고 있다. 고객 데이터 통합과 실시간 분석 체계를 갖춘 정보계 차세대 시스템을 본격 가동하는 한편, 금융 IT 장애 예방과 내부통제 체계 고도화에도 나섰다.

금융투자업계에서 디지털 채널 경쟁이 심화되고 거래량 변동성이 커지는 가운데, 데이터 활용 능력과 안정적인 시스템 운영이 증권사의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다는 판단에서다.

KB증권 여의도 본사. [사진=KB증권]

KB증권은 최근 정보계 차세대 시스템 '더 플랫폼(The Platform)' 구축을 완료하고 본격 운영에 들어갔다. 이번 프로젝트는 고객 데이터와 금융 거래 정보를 보다 빠르고 안정적으로 활용할 수 있는 환경을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

새 시스템은 분산돼 있던 고객·거래·마케팅 데이터를 통합 관리하고 실시간 분석이 가능하도록 고도화한 것이 특징이다. 이를 통해 데이터 처리 효율성과 시스템 확장성을 높이고, 현업 부서의 데이터 활용 편의성과 업무 생산성도 개선했다.

특히 KB증권은 데이터 레이크하우스 아키텍처(Data Lakehouse Architecture)를 도입했다. 기존 데이터웨어하우스(DW)와 오브젝트 스토리지 기반 대용량 데이터 체계를 연계하는 하이브리드 데이터 구조를 구현해 정형·비정형 데이터를 함께 활용할 수 있는 기반을 마련했다.

고객 행동로그 시스템도 고도화했다. 전 채널에서 수집되는 고객 행동 데이터를 실시간으로 분석해 고객 상황에 맞춘 개인화 마케팅이 가능하도록 했다. 계좌개설이나 펀드 가입 과정에서 이탈한 고객에게 맞춤형 재유입 안내를 제공하는 방식 등이 대표적이다.

마케팅 운영 플랫폼인 'KB OnSight'도 개선했다. 캠페인 기획부터 성과 분석, 리워드 지급까지 전 과정을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있도록 통합했다. 생성형 AI 기반 마케팅 메시지 자동 작성 기능과 사용자 친화적 UI를 적용해 업무 효율성도 높였다.

AI 운영 체계도 강화하고 있다. KB증권은 금융권 최초로 오픈소스 Kubeflow 기반 MLOps 도입을 추진하고 있다. 이를 통해 AI 모델의 학습·운영 과정을 체계화하고, CI/CD 기반 모델 관리 체계를 갖춰 안정적인 AI 서비스 운영 기반을 마련한다는 계획이다.

KB증권 관계자는 "이번 차세대 시스템 구축은 단순한 시스템 교체가 아니라 데이터 중심 금융 경쟁력을 강화하기 위한 핵심 프로젝트"라며 "고객 중심 디지털 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

◆"안정성이 경쟁력"…예방 중심 IT 운영체계 강화

KB증권은 IT 안정성과 내부통제 강화에도 집중하고 있다. 금융감독원 가이드라인을 기반으로 IT 내부통제와 장애 예방 체계를 고도화하며 선제적 운영 관리에 나선 것이다.

최근 금융권에서는 디지털 금융 서비스 확대와 대형 이벤트 증가, 거래량 급증 등으로 IT 안정성의 중요성이 커지고 있다. 금융 서비스 장애는 고객 불편뿐 아니라 시장 신뢰 훼손으로 이어질 수 있어, 금융사들은 사후 대응보다 사전 예방 중심의 운영 체계 구축을 핵심 과제로 삼고 있다.

KB증권은 2025년에도 무장애 운영 체계를 이어가며 금융 IT 안정성 강화에 주력하고 있다. 단순히 장애가 발생한 뒤 대응하는 방식이 아니라, 과거 장애 사례를 체계적으로 분석·관리하고 이를 예방 활동에 활용하는 것이 특징이다.

KB증권 IT본부는 과거 발생했던 장애와 운영 이슈 사례를 조직 내에 공유하고, 주요 원인과 대응 과정을 표준화된 형태로 축적하고 있다. 이를 기반으로 장애 유형별 표준 테스트 시나리오를 고도화하고, 제3자 테스트와 테스트 자동화 체계에도 반영해 사전 검증 수준을 높이고 있다.

장애 사례를 특정 부서나 담당자의 문제로 보는 대신 전사적 학습 자산으로 활용하는 문화 정착에도 힘쓰고 있다. 주요 장애 및 운영 사례는 정기 공유와 교육을 통해 전파되며, 신규 프로젝트나 프로그램 변경 시 사전 검증 항목으로 활용된다.

내부통제 체계도 강화했다. KB증권은 IT 리스크 평가 기반 내부통제 체계를 운영하며 주요 업무와 시스템의 위험도를 분석하고 있다. 위험도 평가 결과에 따라 우선순위 기반 점검과 관리 체계를 수행하고, 자체 감사 조직을 통해 프로그램 변경과 운영 절차의 적정성도 상시 점검한다.

개발 단계에서의 품질 관리도 고도화했다. 소스코드 점검 솔루션과 SQL 품질관리 플랫폼을 운영해 성능 저하나 오류 가능성을 사전에 검증하고 있다. 코딩 전문가 그룹의 주요 업무 단위 테스트 리뷰와 외부 전문기관 기반 소스코드 점검도 병행한다.

거래량 급증 상황에 대비한 반복 검증도 강화했다. 대형 기업공개(IPO)와 시장 이벤트에 따른 거래량 증가를 가정한 성능 점검과 시뮬레이션을 정기적으로 수행하고 있다. 실시간 TR 로그와 응답 메시지 기반 모니터링 체계를 통해 이상 징후를 조기에 탐지하고 선제 대응할 수 있는 환경도 구축했다.

24시간 서비스 환경 확대에 대응하기 위한 대량 배포 통제 체계도 정비했다. 업무 영향도와 위험도를 기준으로 배포 절차를 표준화하고, 대규모 배포 시에는 사전 검증과 단계별 점검을 통해 운영 안정성을 확보한다.

장애 발생 시 신속한 대응을 위한 체계도 고도화했다. 앱 소스 수정 시 분기 코드 기반으로 즉시 원복할 수 있는 프로세스를 구축해 장애 발생 시 고객 영향도를 최소화할 수 있도록 했다. 비상 대응 시나리오와 재해복구(DR) 체계도 지속적으로 정비하고 있다.

최근에는 AI 기반 코드 생성과 테스트 자동화, 코드 인스펙션 기능도 확대 적용하고 있다. 개발 생산성과 품질을 동시에 높이기 위한 AI 기반 운영 체계를 단계적으로 넓혀간다는 방침이다.

KB증권 IT본부 관계자는 "금융 IT에서 안정성과 내부통제는 고객 신뢰와 직결되는 핵심 요소"라며 "선제적 예방 활동과 체계적인 운영 프로세스를 지속 강화해 안정적인 금융 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

hkj77@newspim.com

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강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
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