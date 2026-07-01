KB증권, 개인형IRP∙연금저축 고객 대상 순입금 이벤트 실시

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"퇴직연금 500조·연금저축 200조 시대 맞아 연금자산 성장 지원 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 오는 9월 30일까지 개인형IRP 및 연금저축 고객을 대상으로 '연금 순입금 이벤트 시즌3'를 진행한다고 1일 밝혔다.

KB증권에 따르면 ​이번 이벤트는 국내 연금시장의 빠른 성장에 맞춰 고객의 체계적인 연금자산 형성과 장기 투자 문화 확산을 지원하기 위해 마련됐다. 특히 절세와 노후 준비를 함께 고려하는 투자자가 늘고, 연금계좌와 ISA를 연계한 자산관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 ISA 연계 혜택을 강화했다는 설명이다.

[사진=KB증권]

KB증권은 비대면 전용 '연금자산관리센터'를 통한 원스톱 종합 상담 서비스 등 디지털 연금 경쟁력을 지속적으로 강화한 결과 올해 1월 디지털 개인연금자산(개인형IRP·연금저축) 평가금액 3조원을 돌파한 데 이어, 지난 5월에는 4조원을 넘어서는 등 가파른 성장세를 이어가고 있다.

이번 이벤트는 신규 및 기존 고객을 대상으로 진행되며, 이벤트 기간 최초 개설 고객뿐 아니라 휴면 고객까지 신규 혜택 대상에 포함해 참여 기회를 확대했다.

이벤트별 조건에 따라 ▲신규혜택 ▲순입금 혜택 ▲금융상품 순매수 혜택을 중복하여 받을 수 있으며, 생활밀착형 브랜드 쿠폰, 백화점 상품권, 주유 상품권, 연금저축 전용 ETF 매수 쿠폰 등 다양한 리워드가 제공된다.

순입금 실적에는 개인납입금, 타사 이전금액, ISA 만기 전환금액이 포함된다. 타사 이전금액과 타사 ISA 만기 전환금액은 실적을 2배로 인정해 고객 혜택을 확대했다.

IRP 이벤트는 고객의 라이프스타일에 따라 네이버페이, 배달의 민족, 다이소, 올리브영, GS25 편의점, CU 편의점 등 브랜드 쿠폰 중 원하는 혜택을 선택할 수 있으며, 최대 3만원 상당의 리워드가 제공된다.

연금저축 이벤트 혜택도 마련됐다. 먼저 연금저축 최초 개설 및 휴면 고객이 100만원 이상 순입금할 경우 ETF 매수 쿠폰 3만원을 전원 지급한다. 순입금액에 따라 최대 150만원 상당의 백화점 상품권 혜택이 제공되며, 국내주식형 펀드 순매수 시 최대 10만원 상당의 브랜드 쿠폰도 선택해 받을 수 있다.

아울러 1000만원 이상 순입금과 순매수 조건을 모두 충족한 고객을 대상으로 여름휴가 시즌에 맞춘 '특별 추첨 이벤트'도 진행한다. 추첨을 통해 무신사 상품권, 주유 상품권 등 실생활에 활용도가 높은 경품을 제공할 예정이다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "퇴직연금과 연금저축 시장이 빠르게 성장하면서 연금은 단순한 절세 수단을 넘어 장기 자산관리의 핵심 축으로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 연금계좌와 ISA 등 절세상품을 효과적으로 활용해 고객의 노후자산을 체계적으로 관리할 수 있도록 고객 중심의 서비스를 강화하고, 혜택도 확대해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com