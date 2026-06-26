KB증권, 1조원 규모 유상증자 결정…미래 성장사업 기반 확보

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"재무건전성과 리스크 관리 역량 바탕으로 초대형 IB 입지 공고히 할 것"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권이 1조원 규모의 유상증자에 나선다.

26일 KB증권은 이사회 결의를 통해 1조원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 사업 포트폴리오의 전환과 확장을 뒷받침하기 위한 전략적 결정으로, 모험자본 공급을 통한 생산적 금융 역할 확대, 자본시장 및 발행어음 사업의 수익성 제고, 종합투자계좌(IMA) 등 미래 성장사업 기반 마련을 위해 추진됐다.

KB증권 사옥. [사진=KB증권]

KB증권은 올해 초 7000억원 규모의 증자에 이어 추가 자본 확충에 나서며, 자본시장 활성화와 생산적 금융 확대라는 금융당국 정책 기조에 부응해 기업 성장자금 공급 역량을 높이고 초대형 투자은행(IB)으로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

또한 KB증권은 이번 증자로 확보한 자본을 바탕으로 기업금융(IB), 채권 및 자금운용 등 기존 핵심 사업의 내실을 다지고, 발행어음 사업을 기반으로 모험자본 공급 역량과 안정적인 수익 기반을 함께 확보해 나갈 방침이라고 전했다.

아울러 WM, 퇴직연금, 디지털 플랫폼 등 고객 중심 사업 부문도 지속적으로 고도화하고, 시장 변동성 확대에 대비한 자본 적정성 및 재무 건전성 관리도 병행할 예정이다.

IMA 사업 추진을 위한 준비도 본격화한다. IMA는 기업 성장자금 공급과 자본시장 자금순환 기능을 높일 수 있는 종합투자 서비스로, KB증권은 이번 증자를 통해 내부 준비 체계를 정비할 계획이다.

강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "이번 증자는 '전환과 확장'이라는 경영 방침 아래 기존 사업의 내실을 다지고 미래 성장사업 기반을 확보하기 위해 추진하게 됐다"며 "확충된 자본을 바탕으로 생산적 금융의 역할을 수행하고 균형 있는 사업 포트폴리오를 구축하는 한편, 재무건전성과 리스크 관리 역량을 바탕으로 초대형 IB로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com