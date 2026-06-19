KB증권, 취약계층 아동 초청 한강공원 물놀이 행사 진행

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시민 이용 이벤트존 운영하고 파라솔·의자 기부



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 지난 18일 서울 여의도 한강공원 수영장에서 서울시 내 취약계층 아동 250명을 초청해 '한강공원 물놀이 행사'를 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 여의도 한강공원 수영장의 여름철 개장을 앞두고 진행됐다. KB증권은 문화·여가 활동 기회가 상대적으로 적은 취약계층 아동을 지원하기 위해 행사를 마련했다.

초청된 아동들은 여의도 한강공원 수영장에서 물놀이를 하고, 마술 공연과 레크리에이션 프로그램에 참여했다. KB증권은 입장료와 간식 등 행사 운영 비용을 지원했다.

[사진=KB증권]

KB증권의 한강공원 수영장 아동 초청 행사는 지난해에 이어 올해도 진행됐다. KB증권은 2024년 잠실 수영장 개장 시기에 맞춰 서울시 미래한강본부와 협력해 지역아동센터 아동 대상 물놀이 행사를 진행한 바 있다. 올해는 장소를 여의도 한강공원 수영장으로 옮겼다.

KB증권은 이번 행사와 함께 수영장 개장 기간 시민들이 이용할 수 있는 이벤트존도 운영한다. 행사에 사용된 파라솔과 의자는 한강공원에 기부해 상시 배치할 예정이다.

강진두 KB증권 대표이사는 "여름철을 맞아 아이들이 뛰어놀 수 있는 기회를 마련했다"며 "앞으로도 소외된 이웃을 살피고 시민 편의 증진에 기여하는 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com