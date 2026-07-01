[3대 메가프로젝트] 훈풍 타는 디스플레이…AI 생태계 확장에 수혜 기대

OLED, AI 단말 확산 수혜권

중국 추격 속 투자 명분 강화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 국내 디스플레이 업계가 정부의 3대 메가프로젝트 발표를 계기로 중장기 성장 동력을 확보할 수 있을지 주목된다. 시장에서는 반도체 장비와 전력기기 등 인프라 업종이 1차 수혜를 받을 것으로 보고 있지만, 인공지능(AI) 생태계 확장이 유기발광다이오드(OLED) 등 차세대 디스플레이 수요를 자극할 수 있다는 분석도 나온다.

1일 업계에 따르면 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 중심의 대규모 산업 투자 확대에 따른 간접 수혜 업종으로 거론된다. AI PC·AI 스마트폰·확장현실(XR) 기기·차량용 디스플레이 등 최종 단말 시장 확대가 디스플레이 업황에도 영향을 줄 수 있다는 이유에서다.

◆ 반도체 1차 수혜…디스플레이는 후방 효과

정부의 3대 메가프로젝트는 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터를 축으로 한다. 삼성전자와 SK그룹 등 주요 기업은 지방 거점을 중심으로 대규모 투자 계획을 내놨고, 정부는 전력·용수·인허가 등 기반 시설 지원에 나서기로 했다.

삼성디스플레이 아산1캠퍼스 전경. [사진=삼성디스플레이]

증권가에서는 이번 프로젝트의 단기 수혜가 반도체 장비, 전력기기, 건설 등 인프라 업종에 집중될 것으로 보고 있다. 다만 디스플레이 업계에서는 AI 산업 생태계가 커질수록 고성능·저전력·고화질 패널 수요도 늘어날 가능성에 주목하고 있다. OLED는 LCD보다 전력 효율과 화질 경쟁력이 높아 AI 기기의 차별화 요소로 꼽힌다.

시장조사업체 옴디아는 올해 대면적 OLED 패널 출하량이 전년 대비 18.7% 증가한 3880만대에 이를 것으로 전망했다. AI PC와 프리미엄 노트북, 게이밍 모니터 등 IT용 OLED 채택 확대가 성장세를 뒷받침할 것으로 업계는 보고 있다.

◆ AI 단말 확대…삼성·LG OLED 기회

삼성디스플레이는 IT용 OLED와 중소형 프리미엄 패널 경쟁력을 앞세워 AI 단말 확대에 대응할 것으로 보인다. 스마트폰 OLED 시장에서 높은 점유율을 유지하는 가운데 노트북·태블릿 등 IT용 OLED로 적용처를 넓히고 있다. 충남 아산 생산 거점이 차세대 OLED 투자와 연결될 가능성도 거론된다.

LG디스플레이는 대형 OLED와 차량용 OLED를 중심으로 수익성 개선에 속도를 내고 있다. TV용 OLED 시장에서는 보급형 제품으로 고객층 확대를 추진하고, 차량용 디스플레이에서는 프리미엄 완성차 업체를 중심으로 공급 기반을 넓히고 있다.

LG디스플레이 파주사업장 전경 [사진=LG디스플레이]

◆ 후방 생태계로 확산…지원 필요성 부각

OLED 증설과 공정 고도화가 본격화될 경우 소재·부품·장비 생태계로도 파급 효과가 예상된다. 증착 장비, 검사 장비, 레이저 장비, 유기재료, 기판 등 관련 기업의 수주 기대감이 커질 수 있다.

중국 업체들이 OLED 시장에서 빠르게 존재감을 키우고 있다는 점도 국내 디스플레이 생태계 강화 필요성을 높이는 요인이다. 중국은 LCD 시장을 장악한 데 이어 중소형 OLED와 IT용 OLED에서도 추격 속도를 높이고 있다. BOE, CSOT, 비전옥스 등은 8.6세대 OLED 투자에 나서며 한국 기업을 압박하고 있다.

업계 관계자는 "현재 시장의 관심은 반도체 클러스터와 전력 인프라에 집중돼 있지만 AI 생태계가 커질수록 단말과 인터페이스의 중요성도 커질 수밖에 없다"며 "디스플레이 업계에는 단기 수혜보다 차세대 OLED와 제조 혁신 투자 명분을 확보했다는 점이 더 큰 의미"라고 말했다.

kji01@newspim.com