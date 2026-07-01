기아, 6월 29만5720대 판매...전년비 9.5% 증가

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상반기 163만988대 판매...역대 상반기 최다 실적

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아는 지난 6월 글로벌 시장에서 국내 5만4508대, 해외 24만259대, 특수 953대 등 총 29만5720대(도매 판매 기준)를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전월대비 6.3%, 전년 동기 대비 9.5% 증가한 수치다. 특수 판매를 제외하고 지난해 같은 기간과 비교해 국내는 18.5%, 해외는 7.6% 증가했다.

차종별로는 스포티지가 5만4058대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐고 셀토스가 3만5007대, K4가 2만2373대로 뒤를 이었다.

이에 따라 기아는 1962년 자동차 판매를 시작한 이래 역대 상반기 최다 판매 실적을 기록했다.

올해 상반기 국내 29만5779대, 해외 133만2473대, 특수 2736대 등 163만988대를 판매했다. 이전 최다 상반기 판매는 2025년으로 국내 27만6423대, 해외 130만9016대, 특수 2097대 등 158만 7536대다.

2026년 상반기 글로벌 시장에서 가장 많이 판매된 차량은 스포티지로 30만3203대가 팔렸으며 셀토스가 17만7148대, 쏘렌토가 12만5283대로 뒤를 이었다.

기아자동차 신형 '스포티지' [사진=기아자동차]

아울러 기아는 국내에서 올해 상반기 전기차 7만2078대를 판매하며 국내 전기차 판매 역대 상반기 최다 실적을 기록했다.

이는 이전 최다 판매인 2025년 상반기 2만8706대 대비 151.1% 증가한 수치로 2025년 연간 전기차 판매량 6만820대도 넘어섰다. 차종별로는 EV3가 1만8431대로 가장 많이 팔렸고 EV5가 1만 5965대, PV5가 1만5000대로 뒤를 이었다.

기아 관계자는 "국내·외 전기차, 하이브리드 모델 판매 호조에 힘입어 역대 최대 상반기 판매를 기록했다"며 "하반기에도 전기차 풀 라인업과 SUV 하이브리드 모델을 앞세운 지역별 맞춤형 전략으로 판매 확대를 이어 나갈 것"이라고 말했다.

국내에서 지난달 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 8561대가 판매됐다. 승용은 레이 4159대, K5 3150대, K8 1981대 등 총 1만2367대가 판매됐다.

RV는 쏘렌토를 비롯해 셀토스 6685대, 카니발 6267대, 스포티지 6176대 등 총 3만7131대가 판매됐다. 상용은 봉고Ⅲ 2531대, PV5 2349대 등 총 5010대가 판매됐다.

해외에선 스포티지가 4만7882대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 됐고 셀토스가 2만8322대로 뒤를 이었다. 특수 차량은 국내에서 473대, 해외에서 480대 등 총 953대를 판매했다.

y2kid@newspim.com