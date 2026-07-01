KGM, 6월 1만1982대 판매...3년만에 월 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- KGM이 6월 1만1982대를 판매했다
- 수출 8345대가 늘며 월 최대 판매를 기록했다
- 상반기 판매는 5만6759대로 6.5% 증가했다
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튀르키예 물량 증가...수출, 전년대비 34.6%↑
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 지난 6월 내수 3637대, 수출 8345대를 포함 총 1만1982대를 판매했다고 밝혔다. 이는 전월 대비 46.3%, 전년 동월 대비 29.8% 증가한 수치다.
KGM은 수출 물량 증가에 힘입어 지난 2023년 3월(1만3679대) 이후 3년여 만에 월 최대 판매를 기록했다.
특히 수출은 전년 동월 대비 34.6% 급증했다. 튀르키예와 헝가리 등으로의 판매 물량이 늘며 기존 KGM 역대 월 최대 판매 기록인 2024년 12월(8147대) 실적을 넘어섰다.
차종별로는 토레스 EVX 2035대와 4월 글로벌 론칭을 시작한 무쏘 1482대를 포함해 토레스와 무쏘 전기차(EV) 등이 모두 1000대 이상 실적을 기록하며 고른 상승세를 보였다.
상반기 기준으론 내수 2만1806대, 수출 3만4953대 등 총 5만6759대를 기록하며 전년(5만3272대) 대비 6.5% 증가한 것으로 나타났다.
KGM은 지난 2월 독일 딜러콘퍼런스를 시작으로 4월 독일 액티언 하이브리드와 무쏘 EV 등 시승 행사, 튀르키예 무쏘 론칭 및 시승 행사 그리고 6월 칠레와 독일에서 각각 무쏘 론칭 및 시승 행사를 갖는 등 신모델 출시를 확대하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다.
내수 역시 시장에서 호평을 받고 있는 무쏘와 함께 새롭게 출시된 KGM 뉴 토레스 판매가 늘며 전년 동월 대비 20%, 전월 대비 9.6% 증가하며 회복세를 보였다.
KGM은 "지난 6월 토레스 EVX는 물론 무쏘와 토레스, 무쏘 EV 등이 모두 1000대 이상 수출되는 등 고른 상승세를 보이며 역대 월 최대 수출을 기록했다"며 "국내 시장은 물론 신모델 론칭 확대와 함께 수출 물량이 큰 폭으로 증가하고 있는 만큼, 국내.외 시장 대응 강화를 통해 판매 물량을 더욱 늘려 나갈 것"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com