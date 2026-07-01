한국GM, 6월 4만8134대 판매…전년비 6.6% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국GM이 1일 6월 내수 1049대와 수출 4만7085대로 총 4만8134대를 판매했다.
- 6월 판매는 전월보다 2.2%, 전년 동월보다 6.6% 증가했다.
- 상반기 판매는 27만5523대로 10.5% 늘며 27만대 넘겼다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = GM 한국사업장(한국GM)은 지난 6월 내수 1049대, 수출 4만7085대를 포함 총 4만8134대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전월 대비 2.2%, 전년 동월 대비 6.6% 증가한 수치다. 한국GM은 올해 1, 3, 4, 5월에 이어 다섯 번째로 월 4만대 이상의 실적을 달성했다.
6월 해외 시장에서 판매한 4만7085대는 전월 동월 대비 7.3% 증가한 수치다. 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)는 전년 동월 대비 5.9% 증가한 3만503대 판매되며 실적 전반을 리드했고, 쉐보레 트레일블레이저(파생모델 포함) 또한 전년 동월 대비 9.9% 증가한 1만6582대가 판매됐다.
이에 한국GM은 올해 상반기 동안 전년 동기 대비 10.5% 증가한 27만5523대(완성차 기준 내수 5271대, 수출 27만252대)를 판매하며 27만대가 넘는 실적을 달성했다. 특히, 올해 2분기를 기준으로도 총 14만2975대를 판매하며 지난해 같은 기간 13만6838대와 비교해 4.5% 증가했다.
GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 구스타보 콜로시(Gustavo Colossi) 부사장은 "쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저가 6월에도 글로벌 시장에서 견조한 판매 모멘텀을 이어가며 올해 상반기 실적을 이끌었다"며 "올해 하반기에도 긍정적인 시장 반응을 이어갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com