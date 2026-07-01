르노코리아, 6월 4651대 판매...전년비 45.7% 감소

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 6월 내수 3400대와 수출 1251대를 팔았다.
- 총 4651대로 전월보다 21.3%, 전년 동월보다 45.7% 줄었다.
- 내수는 필랑트·그랑 콜레오스가 주도했고 하이브리드가 75%였다.
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수출, 전년대비 64.8% 감소
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 지난 6월 내수 3400대, 수출 1251대를 포함 총 4651대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전월 대비 21.3%, 전년 동월 대비 45.7% 감소한 수치다.
6월 내수 판매는 전월보다 17.5% 증가했지만 전월동월 대비로는 32.2% 감소했다.
E세그먼트 크로스오버 '필랑트' 1324대, D세그먼트 SUV '그랑 콜레오스' 1313대, 쿠페형 SUV '아르카나' 763대 등 3400대를 판매했다. 6월 내수 판매량 중 하이브리드 모델은 2529대로 내수 실적의 약 75%를 차지했다.
수출 판매는 전월보다 58.6%, 전월동월 대비로는 64.8% 감소한 것으로 나타났다. 그랑 콜레오스(수출명 뉴 콜레오스) 135대 ▲아르카나 76대 ▲폴스타4 1034대가 판매됐다.
르노코리아 관계자는 "불안정한 국제 정세에 따른 생산 및 선적 스케줄을 조정 중"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com