현대차, 6월 33만8313대 판매...전년비 5.9% 감소

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차가 1일 6월 전 세계 33만8313대 판매했다고 밝혔다.
- 국내·해외 판매 모두 전년 동월 대비 약 6% 감소했다.
- 더 뉴 그랜저 흥행 속 하반기 신차로 점유율 확대 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해외 28만81대 판매...전년비 5.8% 감소
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차는 지난 6월 국내 5만8232대, 해외 28만81대 등 전 세계 시장에서 총 33만8313대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전월 대비 3.8% 증가했지만 전년 동월 대비 5.9% 감소한 수치다.
지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 6.2%, 해외 판매는 5.8% 감소한 것으로 집계됐다.
국내 시장에서 세단은 그랜저 1만62대, 쏘나타 5102대, 아반떼 4316대 등 총 2만253대를 판매됐다. RV는 팰리세이드 4211대, 싼타페 4068대, 투싼 3285대 등 총 2만720대가 팔렸다.
소형 상용 차량은 포터 3828대, 스타리아 3035대 등 총 6948대가 판매됐고 중대형 버스와 트럭은 총 2375대가 판매됐다.럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2944대, GV70 2428대, GV80 1840대 등 총 7936대가 팔렸다.
현대차 관계자는 "본격 판매를 시작한 더 뉴 그랜저가 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다"면서 "올해 하반기 디 올 뉴 아반떼 등 경쟁력 있는 신차를 출시하고 생산 및 판매 최적화 전략 등을 통해 시장 점유율을 확대해 나가겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com