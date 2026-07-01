현대카드, 독자브랜드 '알파벳카드' 론칭..."20년 헤리티지 담았다"

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드가 20년간 축적한 알파벳 카드 헤리티지를 기반으로 독자브랜드 '알파벳카드'를 선보인다.

현대카드는 상품과 서비스, 디자인 등 전 영역에서 기존 현대카드와 다른 정체성을 담은 별도 독자브랜드 '알파벳카드'를 론칭한다고 1일 밝혔다.

현대카드는 지난 2003년 '현대카드M', 2004년 '현대카드S'를 시작으로 W, A, K, T, U 등 알파벳 한 글자에 고객의 취향과 라이프스타일을 담은 카드 상품을 선보여 왔다. 20여 년이 지난 현재 고객의 취향이 더욱 다양해진 만큼, 현대카드는 자사 헤리티지인 '알파벳'을 별도로 분리해 독자브랜드로 확장했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드는 상품과 서비스, 디자인 등 전 영역에서 기존 현대카드와 다른 정체성을 담은 별도 독자브랜드 '알파벳카드'를 론칭한다고 1일 밝혔다. [사진=현대카드] 2026.07.01 yunyun@newspim.com

'알파벳카드'는 정제된 이미지의 기존 '현대카드' 브랜드와 달리 실험적이고 자유로운 정체성을 앞세운 것이 특징이다. 'Alphabet for Life'라는 슬로건 아래 고객의 라이프스타일을 알파벳 한 글자로 정리하고, 이에 맞춘 혜택을 제공한다.

현대카드는 알파벳카드를 개별 상품이 아닌 독자브랜드로 운영한다. 전용 서체와 별도 플레이트 디자인, 패키지를 적용하고, '현대카드'라는 수식어 없이 '알파벳카드' 브랜드로 고객과 만난다.

이번에 새롭게 선보인 상품은 '알파벳카드B(Beauty)', '알파벳카드P(Pay)', '알파벳카드R(Repeat)' 등이다. 지난해 9월 출시한 '현대카드D', '현대카드H', '현대카드O', '현대카드S', '현대카드T'도 각각 '알파벳카드D(Dining)', '알파벳카드H(Home)', '알파벳카드O(Oil)', '알파벳카드S(Shopping)', '알파벳카드T(Travel)'로 상품명이 변경됐다.

알파벳카드는 뷰티, 간편결제, 정기결제, 다이닝, 여행 등 카드별 핵심 영역에서 10% 청구할인을 제공한다. 혜택 구조를 단순하고 직관적으로 설계한 점이 특징이다.

신규 상품 6종은 일반형 알파벳카드 3종과 특정 분야 혜택을 강화한 '알파벳카드 BOLD' 3종으로 구성됐다. '알파벳카드B'는 뷰티·헬스·패션 분야에, '알파벳카드P'는 네이버페이와 애플페이 등 간편결제에, '알파벳카드R'은 공과금·통신요금·OTT 구독료 등 정기결제 혜택에 초점을 맞췄다. 연회비는 각각 1만5000원이다.

이들 카드는 상품별 특화 업종에서 10%, 커피전문점과 편의점, 대중교통 등 일상 영역 결제 시 5% 할인을 제공한다.

'알파벳카드 BOLD'는 기본 알파벳카드 혜택에 핵심 영역 추가 보너스 할인을 더한 상품이다. '알파벳카드D BOLD'는 외식·배달앱, '알파벳카드S BOLD'는 온오프라인 쇼핑, '알파벳카드T BOLD'는 해외 이용 시 5만원의 보너스 할인을 추가로 제공한다. 국내 공항 라운지와 공항 발레파킹 이용권도 각각 2매씩 제공된다. 연회비는 5만원이다.

카드 플레이트도 기존 현대카드 상품과 차별화했다. 알파벳카드 플레이트에는 현대카드 CI를 제외하고, 고객의 라이프스타일을 상징하는 알파벳을 전면에 크게 배치했다. 카드별로 선명하고 채도가 높은 색상을 적용해 자유롭고 실험적인 브랜드 정체성을 표현했다.

카드 패키지도 별도로 제작했다. 기존 가로형 우편봉투 형태에서 벗어나 세로형 카드에 맞춘 세로형 패키지를 적용했고, 안내문 등 내부 구성물도 세로형으로 새롭게 디자인했다. 메탈 플레이트 패키지는 납작한 박스 형태로 제작해 내용물을 잡아당기면 팝업되는 방식으로 구성했다.

현대카드는 알파벳카드 전용 서체도 개발했다. 이 서체는 구조적 실험을 중시하는 네덜란드의 '더치 디자인' 요소를 반영하고, 신용카드 플레이트 고유 비례인 1대 1.58을 활용한 것이 특징이다. 상하좌우로 자유롭게 변형할 수 있으며, 현대카드는 누구나 활용할 수 있도록 해당 서체를 무상 배포할 예정이다.

현대카드 관계자는 "알파벳카드는 현대카드의 헤리티지를 바탕으로 자유로움과 독창성이라는 새로운 아이덴티티를 담은 독자브랜드"라며 "'Alphabet for Life'라는 슬로건처럼 고객의 일상 속에서 기존 현대카드와는 다른 새로운 브랜드 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com