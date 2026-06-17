현대카드, 여전사 최초 달러·위안화 김치본드 발행…1287억원 조달

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드는 국내 여신전문금융회사(여전사) 최초로 미국 달러화(USD)와 중국 위안화(CNY)로 구성된 이중통화 김치본드를 발행했다고 17일 밝혔다.

이번 김치본드는 2000만달러(약 302억원)와 4억4000만위안(약 985억원) 등 총 1287억원 규모로 공모 발행됐다. 달러화 채권은 1년 만기로, 발행금리는 무위험지표금리인 SOFR에 0.77%포인트를 가산한 수준에서 결정됐다. 위안화 채권은 2년 만기로 발행금리는 연 2.09%다.

[사진=현대카드]

현대카드는 이번 발행을 통해 외화 조달 채널을 확대하고 통화별 조달 위험을 분산한다는 계획이다. 특히 위안화 채권 발행으로 국내 채권시장 투자를 확대하고 있는 중국계 투자자를 유치하고 신규 투자 수요를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 김치본드는 한국형 녹색분류체계 가이드라인을 준수한 한국형 녹색채권으로 발행됐다. 조달 자금은 현대자동차그룹의 전기차와 수소전기차 등 친환경 모빌리티 관련 금융 서비스에 활용될 예정이다.

현대카드는 2019년 국내 카드사 최초로 2400억원 규모의 녹색채권을 발행한 데 이어 지난 11일에도 1600억원 규모의 녹색채권을 발행했다. ESG 채권을 활용해 현대차그룹의 탄소중립과 탄소배출 저감 정책에 필요한 금융 지원을 이어가고 있다.

현대카드는 해외 공모채와 신디케이트론, 자산유동화증권 등 다양한 외화 조달 수단을 활용해 조달 기반을 다변화하고 있다. 올해 1월에는 국내 기업 최초로 2011년 이후 발행이 중단됐던 원화 환전 목적의 김치본드 발행을 재개했다. 이어 2월에도 8000만달러 규모의 김치본드를 발행했다.

현대카드 관계자는 "금융시장 변동성 확대로 조달 여건이 어려운 상황에서 이번 이중통화 김치본드 발행이 투자자 기반을 넓히고 통화별 조달 위험을 분산하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 조달 수단을 활용해 안정적인 유동성을 확보하고 조달 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com