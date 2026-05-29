현대캐피탈, 사회적 채권 2100억 발행… 중소 사업자 지원

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 29일 2100억원 규모 사회적채권을 발행했다
- 조달 자금은 중소 사업자 중고차 재고·자동차 금융에 투입할 예정이다
- 이번 발행으로 현대캐피탈 ESG 채권 누적 발행액이 9조원을 넘어섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대캐피탈이 중소 사업자 지원을 목적으로 하는 사회적 채권을 발행했다고 29일 밝혔다.
이번에 발행된 사회적 채권은 총 2100억원 규모로, 만기별로는 ▲3년물 500억원 ▲3년 3개월물 600억원 ▲3년 6개월물 1000억원으로 구성됐다. 나이스신용평가로부터 ESG 평가 인증을 획득한 후 KB증권이 대표 주간사로 참여해 발행을 진행했다.
현대캐피탈은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 중소 사업자 대상 중고차 재고 금융과 소상공인 지원 목적의 자동차 금융 프로그램에 투입할 예정이다. 올해 3월 4200억원 규모의 사모 유동화채권(ABS)을 사회적 채권으로 발행한 것에 이어 이번 국내 공모 회사채 발행을 더해 ESG 채권 누적 발행액 9조원을 넘어섰다.
이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "이번 사회적 채권 발행으로 조달한 자금은 금융 접근성이 상대적으로 낮은 중소 사업자들을 지원하는 상생금융 사업에 활용할 방침"이라며 "향후에도 사회적 가치 창출에 기여할 수 있는 ESG 금융과 포용적 금융 확대를 지속하겠다"고 전했다.
한편 현대캐피탈은 2016년 글로벌 자동차 금융사 최초로 녹색채권을 발행한 이래 지속가능연계채권(SLB)을 포함한 다양한 ESG 채권을 조달해오고 있다.
eoyn2@newspim.com