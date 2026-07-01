KB국민은행, 전북 서남권 해상풍력 사업 우선협상대상자 선정

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 1일 전북 해상풍력 컨소시엄에 참여했다.
- 전북 부안 800MW 공공 해상풍력 우선협상대상자로 선정됐다.
- 프로젝트파이낸싱 주선으로 재생에너지 금융을 지원한다.
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공공 해상풍력 금융 주선
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 전북 서남권 공공 해상풍력 프로젝트의 우선협상 컨소시엄에 참여하며 재생에너지 금융 지원을 확대한다.
KB국민은행은 1일 전북특별자치도가 공모한 '전북 서남권 해상풍력 확산단지1(부안 800MW)' 공공사업시행자 선정에서 참여 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔다.
이번 프로젝트는 전북 부안군 인근 해역에 총 2.5GW 규모로 조성될 해상풍력단지 가운데 800MW를 1단계로 개발하는 사업으로, 공공기관이 50% 이상 지분을 보유하는 공공주도형 해상풍력 모델이다.
KB국민은행은 한국수력원자력을 대표사로 하는 '전북해상풍력 컨소시엄'에 참여했다. 컨소시엄에는 한국동서발전, 한전KPS, 한국전력기술, 한화오션, 두산에너빌리티, IBK금융그룹, 삼일C&S, 중앙해양중공업 등 10개 주요 기관·기업이 포함됐다.
해당 컨소시엄은 공공성, 사업 추진 역량, 지역 상생 방안 등에서 높은 평가를 받아 우선협상대상자로 선정됐으며, 향후 전북특별자치도와 실시협약을 체결한 뒤 본격적인 사업 추진에 나설 예정이다.
KB국민은행은 입찰 초기부터 IBK기업은행과 공동으로 금융자문을 수행하며 사업 구조와 금융조달 전략을 설계해 왔다. 앞으로 프로젝트 파이낸싱 단계에서도 재생에너지 금융 경험을 바탕으로 금융 주선 역할을 맡아 안정적인 자금 조달을 지원할 계획이다.
한편 KB국민은행은 국민성장펀드 제1호 투자사업인 신안우이해상풍력발전 사업을 비롯해 다수의 재생에너지 프로젝트 금융을 수행하며, 국가 전력 산업과 첨단 산업 분야에서 선도적 금융 지원 역할을 확대하고 있다.
peterbreak22@newspim.com