KB국민은행, '새희망홀씨II 금융비용 지원제도' 연말까지 시행

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대출금리가 7% 초과 이자 부담분 지원, 대출원금 상환에 활용

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =KB국민은행은 '새희망홀씨II 금융비용 지원제도'를 28일 발표하며 연말까지 시행하기로 했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 '새희망홀씨II 금융비용 지원제도'를 28일 발표하며 연말까지 시행하기로 했다. [사진=KB국민은행]2026.06.28 dedanhi@newspim.com

이번 제도는 KB금융그룹의 'KB국민행복 희망프로젝트'의 일환으로, 지난 3월 'KB 새희망홀씨II' 상품의 신규 대출금리를 1%p 인하한 데 이어 마련됐다. 이는 금융취약계층의 이자 부담을 줄이고 채무 경감을 지원하기 위해 설계됐다.

KB국민은행은 대출금리가 7%를 초과하는 이자 부담분을 지원해 고객의 대출원금 상환에 활용할 예정이다. 이를 통해 고객은 대출잔액을 줄이고 향후 발생하는 이자 부담도 경감될 것으로 보인다.

지원 대상은 기존 KB국민은행 신용대출을 새희망홀씨II로 전환한 고객 중 성실하게 이자를 납부하고 있는 고객이다. 지원 기간은 12월 31일까지이며, 대상 고객은 영업점을 통해 신청이 가능하다.

KB국민은행 관계자는 "이번 제도는 금융취약계층의 금융비용 부담을 실질적으로 완화하기 위한 포용금융 프로그램"이라며 "앞으로 고객의 경제적 어려움을 함께 나누고 금융 부담을 덜 수 있는 다양한 지원을 지속 확대할 것"이라고 말했다.

한편 올해 KB국민은행은 중·저신용자를 대상으로 민간중금리대출 공급에도 노력하고 있으며, 개인신용평점 하위 50% 고객에게 제공하는 신용대출을 1조 5300억원 규모로 공급할 예정인 등 포용금융 실천에 앞장서고 있다.

dedanhi@newspim.com