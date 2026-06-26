KB국민은행, '마음돌봄 상담 서비스' 확대에 3억원 추가 출연

재원 총 8억원 규모, 채무 관련 전문 심리 상담 서비스 제공



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 26일 신용회복위원회와 함께 운영하는 '마음돌봄 상담 서비스' 확대를 위해 3억원을 추가 출연한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 26일 신용회복위원회와 함께 운영하는 '마음돌봄 상담 서비스' 확대를 위해 3억원을 추가 출연한다고 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.06.26 dedanhi@newspim.com

이번 출연으로 KB국민은행의 '마음돌봄 상담 서비스' 재원은 총 8억원 규모로 증가했다. 추가 재원은 채무 문제로 어려움을 겪고 있는 고객에게 전문 심리 상담 서비스를 제공하는 데 사용될 예정이다.

KB국민은행은 금융 취약계층의 경제적 자립을 지원하기 위해 'KB희망금융센터'를 운영하고 있다. 이 센터는 은행 자체 채무조정을 비롯해 신용회복위원회·새출발기금·개인회생·파산제도 등 다양한 채무조정 제도와 정책금융 상품을 종합적으로 안내하는 포용금융 지원 채널이다.

지난해 12월 서울과 인천에 처음 문을 열고 올해 대전과 대구 등으로 확대해 현재 전국 6개 센터에서 운영되고 있다. 대면과 비대면 상담을 통해 금융 취약계층의 경제적 어려움 해소를 지원하며, 신용상담, 채무조정 및 심리상담을 연계한 통합 서비스를 제공하고 있다.

'마음돌봄 상담 서비스'는 신용회복위원회 채무조정 이용 고객에게 전문 심리 상담을 제공하는 프로그램이다. 한국EAP협회와 협력해 전국 943개 심리상담센터를 활용하며, 지난해 12월부터 올해 5월까지 총 4738건의 상담이 진행됐다. 이 프로그램은 채무 문제로 인한 우울감과 불안, 무력감 등 정서적 부담을 경감하고 안정된 생활을 지속할 수 있도록 돕고 있다.

KB국민은행 관계자는 "이번 추가 출연으로 더 많은 고객들이 심리상담 서비스를 통해 채무 문제로 인한 정서적 부담을 줄일 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 금융 취약계층의 자립과 경제적 안정을 위한 여러 포용금융 지원 활동을 지속하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com