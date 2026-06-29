KB국민카드, KB Pay 쇼핑 고객 대상 '인천펜타포트' 티켓 추첨 이벤트

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 29일 KB Pay 쇼핑 고객 대상 락페스티벌 티켓 증정 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 내달 14일까지 KB Pay로 쇼핑 후 누적 결제 금액에 따라 최대 4회까지 추첨 기회를 제공한다.
- 추첨으로 150명에게 입장권, 300명에게 할인쿠폰을 주고 티켓을 최대 15% 할인 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드는 KB Pay 쇼핑 이용 고객을 대상으로 '2026 인천펜타포트 락 페스티벌 with KB국민카드' 티켓 증정 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 KB Pay 쇼핑 이용 활성화와 문화 마케팅의 일환으로 마련됐다. 행사 기간은 내달 14일까지이며, KB Pay 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트에 응모한 뒤 KB Pay 쇼핑에서 상품을 구매하면 결제한 누적 금액에 따라 추첨 기회가 차등 제공된다.
누적 구매금액 기준 ▲3만원 이상 시 1회 ▲5만원 이상 시 2회 ▲10만원 이상 시 3회의 추첨 기회가 주어지며, 행사 페이지 내 지정된 기획 상품을 구매하면 추가로 1회의 기회를 더 얻을 수 있다. 고객 1인당 제공되는 최대 추첨 기회는 4회다.
KB국민카드는 추첨을 거쳐 총 150명에게 페스티벌 입장권을 증정하며, 300명에게는 KB Pay 쇼핑에서 사용할 수 있는 5000원 할인쿠폰을 제공한다.
이와 함께 KB Pay 쇼핑에서는 해당 페스티벌 티켓의 할인 판매도 병행하고 있다. 3일권은 정상가 대비 15% 할인된 20만 4000원에, 1일권은 정상가에서 15% 할인된 10만 2000원에 구매 가능하다.
KB국민카드 관계자는 "소비자에게 쇼핑 혜택과 문화 경험을 동시에 제공하고자 이번 행사를 기획했다"며 "향후에도 결제 플랫폼을 기반으로 한 쇼핑 및 문화 콘텐츠 연계 혜택을 지속적으로 확대할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com