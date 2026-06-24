KB국민카드, KB Pay 고객 대상 최대 100만원 경품 이벤트

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 KB Pay 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 '고물가! 고유가! 고환율! KB Pay도 버틴다! 시즌2'라는 이름으로 다음달 5일까지 진행된다. 행사 기간 이벤트에 응모하고 카드 마케팅 동의와 KB Pay 푸시 알림 동의를 완료한 고객이 대상이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 KB Pay 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.06.24 yunyun@newspim.com

KB국민카드는 추첨을 통해 KB Pay 머니 쿠폰 100만원을 1명에게 제공한다. GS25 모바일 교환권 박카스F 120mL는 1만명에게 지급한다.

당첨 고객에게는 다음달 24일 이내 KB Pay 쿠폰함을 통해 경품이 제공될 예정이다.

KB국민카드 관계자는 "고물가, 고유가, 고환율 등으로 부담이 커진 시기에 고객들에게 작은 응원과 즐거움을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 KB Pay를 통해 고객 일상에 도움이 되는 다양한 이벤트와 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

행사 관련 자세한 내용은 KB Pay 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com