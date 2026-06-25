KB국민카드, 다문화 합창단 지원…지역사회 통합 가치 확산

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외국인 노동자·난민·유학생·지역주민 함께하는 '빛오름글로벌합창단' 후원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 외국인 노동자와 난민, 유학생, 결혼이주자, 지역주민이 함께하는 '빛오름글로벌합창단'을 지원하며 지역사회 통합과 다문화 공존의 가치를 실천하고 있다고 25일 밝혔다.

KB국민카드는 양주 외국인 노동자 한글학교가 운영하는 빛오름글로벌합창단 사업을 후원하고 있다. 합창단 참가자들이 정기적인 연습을 통해 서로 소통하고, 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하기 위한 취지다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 외국인 노동자와 난민, 유학생, 결혼이주자, 지역주민이 함께하는 '빛오름글로벌합창단'을 지원하며 지역사회 통합과 다문화 공존의 가치를 실천하고 있다고 25일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.06.25 yunyun@newspim.com

지난 20일에는 참가자들이 그동안 갈고닦은 실력을 선보이는 정기연주회가 양주문화예술회관에서 열렸다.

참가자들은 매주 2회, 회당 3시간 이상 연습하며 한국 노래와 각국의 대표 가요를 함께 익히고 있다. 합창단 활동은 단순한 공연 준비를 넘어 외국인 참가자들의 정서적 안정과 지역사회 교류를 돕는 역할을 하고 있다.

KB국민카드는 이번 사업을 사회공헌 주제 가운데 하나인 '글로벌(Global)' 분야 활동으로 운영하고 있다. 국적과 문화적 배경을 넘어 다양한 구성원이 함께 어울릴 수 있는 기회를 제공해 포용적 지역사회 조성에 기여한다는 계획이다.

KB국민카드 관계자는 "빛오름글로벌합창단은 외국인과 지역주민이 음악이라는 공통 언어를 통해 서로를 이해하고 소통하는 프로그램"이라며 "앞으로도 다양한 사회구성원이 함께 어울리고 사회적 가치를 확산할 수 있는 활동을 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com