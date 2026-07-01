"민주 떠난 2030세대...기득권 이미지로는 2028년 총선·정권 재창출 위험"

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민주, '왜 2030은 민주당을 지지하지 않는가' 토론회 개최

"기득권 아닌 '도전자' 정당으로 혁신해야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당의 핵심 지지층이었던 2030세대가 등을 돌리고 있다. 6·3 지방선거 판세를 바꾼 서울시장 선거 패배의 최대 원인 중 하나로도 꼽히며 민주당 내 후폭풍이 거세다.

이러한 상황에서 청년층의 민심 이반을 막고 지지세를 회복하기 위해서는 기득권이 아닌 '도전자' 브랜드 정당으로 전면적인 혁신에 나서야 한다는 제언이 나왔다.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 1일 국회의원회관에서 '왜 2030은 민주당을 지지하지 않는가' 토론회를 열고 6·3 지방선거를 계기로 두드러진 2030세대의 이탈 배경과 회복 방안 등을 논의했다. 2026.07.01 jeongwon1026@newspim.com

◆ "기득권 이미지 탈피하지 않으면 2028년 총선·2030년 대선 위험"

민주당 의원 7명은 1일 국회의원회관에서 '왜 2030은 민주당을 지지하지 않는가'라는 주제로 토론회를 열고 6·3 지방선거를 계기로 두드러진 2030세대의 이탈 배경과 대응 방안 등을 논의했다.

첫 번째 발제자로 나선 안병진 경희대학교 미래문명원 교수는 민주당이 이번 선거에서 기득권과 싸우는 도전자 브랜드를 상실한 것이 패인이라고 진단했다.

안 교수는 민주당이 일자리와 주거 등 청년들이 체감하는 문제를 해결하지 못했고, 말로는 실용주의를 강조하면서도 구체적인 비전을 제시하지 못했다고 지적했다.

그러면서 민주당이 기득권 이미지를 탈피하지 않으면 2028년 총선은 물론이고 정권 재창출도 위험할 수 있다고 경고했다.

안 교수는 혁신 방안으로 ▲계파 갈등이 아닌 정책과 가치 중심의 생산적 논쟁 구도 전환 ▲결선투표제 도입 추진 ▲청년 정치인 전면 배치 ▲시민 참여 플랫폼 확대 등을 제안했다.

그는 8·17 전당대회를 앞두고 벌어지고 있는 당내 갈등이 청년세대에게는 기득권 내부의 권력 다툼으로 비춰지고 있으며, 민주당이 주도하는 검찰 보완수사권 폐지 논쟁도 전혀 생산적이지 않다고 지적했다.

안 교수는 "다양한 스펙트럼의 청년들을 개혁의 전면에 등장시킬 필요가 있다"며 "중요한 아젠다의 장에서 청년들이 주도적으로 참여할 공간을 제공해야 한다"고 조언했다.

◆ "민주, 2030세대에 비전 제시 못해...의제와 소통방식 전환해야"

두 번째 발제자로 나선 김형남 전 민주당 서울시장 경선후보는 민주당이 2030세대에게 미래 비전을 제시하지 못한 것이 청년층 이탈의 주요 원인이라고 진단했다.

김 전 후보는 "이번 지방선거에서 2030세대가 가장 많이 선택한 것은 민주당도 국민의힘도 아닌 '투표하지 않는 것'"이라며 "민주당은 2030세대에게 투표장에 나와야 할 이유를 제시하는 데 실패했다"고 지적했다.

김 전 후보는 "지금 민주당이 해야 할 일은 2030세대를 극우로 규정하거나, 그들이 왜 극우화되었는지 자책하거나, 어떻게 마음을 되돌릴 것인지 고민하는 일이 아니다"라며 "그들이 마주하고 있는 문제가 무엇인지 규정하고, 그들이 살아갈 시대를 설계하는데 시간을 써야 한다"고 주장했다.

윤희웅 오피니언즈 대표는 청년들이 원하는 정책과 민주당이 추진하는 정책 간 방향의 괴리가 민심 이반을 불러온 주요 원인이라고 분석했다.

윤 대표는 "청년들은 질 좋은 민간 일자리 확대를 원하는데 민주당은 공공 일자리 확대 정책을 내세우고, 청년들은 내 집 마련을 하고 싶은데, 민주당은 공공임대만 늘리며 이에 만족하라고 하고 있다"고 꼬집었다.

윤 대표는 "민주당에서 화제가 되는 이슈와 국민이 느끼는 이슈가 불일치하는 문제가 있다"며 "청년들은 정치적 언어가 아닌 실제 변화에 반응하는 만큼 의제와 소통방식을 전환해 신뢰를 회복해야 한다"고 조언했다.

한편 이번 토론회는 정치싱크탱크 밸리드와 김남준·김영배·김한규·남인순·모경종·박주민·진성준 의원이 공동주최했다.

좌장을 맡은 박민규 의원은 "이번 토론회에서 나온 해법들을 통해 미래 세대와 함께하는 정당으로 나아가기를 바란다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com