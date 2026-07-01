유한양행, 창립 100주년 타임캡슐 봉인…2076년 개봉

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 1일 창립 100주년 타임캡슐 봉인식을 열었다.
- 타임캡슐에는 역사·제품·메시지 등 56개 품목을 담았다.
- 봉인된 타임캡슐은 2076년 6월 20일 개봉될 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 창립 100주년을 맞아 서울 대방동 윌로우하우스(Willow House) 야외 정원인 윌로우파크에서 타임캡슐 봉인식을 개최했다고 1일 밝혔다.
'미래 세대에 전하는 100년의 유산'을 주제로 열린 이번 행사에는 조욱제 대표이사와 김열홍 사장, 원희목 유한재단 이사장, 최상후 유한학원 이사장, 전·현직 임직원 등이 참석했다.
타임캡슐에는 1926년 창립 이후 회사의 역사와 제품, 기록, 임직원들의 메시지 등이 담겼다. 봉인을 마친 타임캡슐은 창립 150주년인 2076년 6월 20일 개봉될 예정이다.
수록 품목은 임직원 설문조사를 거쳐 ▲상징물 ▲제조·기술 ▲사람·조직 ▲역사·정신 등 4개 분야, 총 56개 품목으로 구성됐다.
상징물 분야에는 창업 정신과 신조, 창립 100주년 엠블럼과 슬로건, 회사 배지 등이 포함됐다. 제조·기술 분야에는 대표 제품과 종합 브로슈어, 주요 광고 영상 등 사업 관련 자료가 담겼다.
사람·조직 분야에는 최고경영자(CEO) 메시지와 임직원 손편지, 팀 단체사진 사진첩 등이 포함됐으며, 역사·정신 분야에는 '유한 100년사'와 '50년사', 지속가능경영보고서, 창업주인 유일한 박사의 어록집 및 관련 서적 등이 봉인됐다.
유한양행 관계자는 "이번 타임캡슐 봉인식은 창립 100년의 발자취를 기록하고 다음 100년을 준비하는 자리였다"며 "타임캡슐이 50년 뒤 개봉될 때까지 회사가 지켜온 가치와 정신을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com