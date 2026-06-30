유한양행, 색소침착 개선 크림 '멜라블리크림' 출시

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 30일 피부 색소침착 개선제 멜라블리크림을 출시했다
- 이 제품은 히드로퀴논 4%로 멜라닌 분해 촉진해 기미 등 색소침착 개선에 도움 준다
- 임상시험서 투여군 40% 완전 소실 효과 확인돼 위약군보다 개선률 높았다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 피부 색소침착 개선 크림 '멜라블리크림'을 출시했다고 30일 밝혔다.
멜라블리크림은 유효성분인 히드로퀴논 4%를 함유한 제품으로, 새로운 색소 생성을 억제하는 동시에 피부에 축적된 멜라닌 분해를 촉진해 피부 색소침착 개선에 도움을 준다.
멜라블리크림의 효과는 피부과학 전문 학술지 '저널 오브 더마톨로지컬 트리트먼트(Journal of Dermatological Treatment)'에 게재된 이중맹검 위약대조 임상시험을 통해 확인됐다.
기미 환자를 대상으로 12주간 히드로퀴논 4%를 투여한 결과, 투여군의 40%에서 색소반점이 완전히 소실된 것으로 나타났다. 이는 위약군의 개선율인 10%보다 통계적으로 유의미하게 높은 수준이라고 회사는 밝혔다.
멜라블리크림은 색소침착 부위에 하루 1~2회 아침 또는 취침 전에 얇게 바르는 방식으로 사용할 수 있다.
다만 회사는 제품 사용 기간에는 자외선 차단제를 함께 사용해야 하며, 장기간 연속 사용은 피해야 한다.
유한양행 관계자는 "멜라블리크림은 기미와 주근깨 등 피부 색소침착으로 고민하는 소비자를 위한 제품"이라며 "앞으로도 소비자 수요를 반영한 뷰티 및 피부 케어 제품군을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com