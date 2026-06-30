유한양행, 색소침착 개선 크림 '멜라블리크림' 출시

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히드로퀴논 4% 함유…기미·주근깨 개선

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 피부 색소침착 개선 크림 '멜라블리크림'을 출시했다고 30일 밝혔다.

멜라블리크림은 유효성분인 히드로퀴논 4%를 함유한 제품으로, 새로운 색소 생성을 억제하는 동시에 피부에 축적된 멜라닌 분해를 촉진해 피부 색소침착 개선에 도움을 준다.

멜라블리크림 [사진=유한양행]

멜라블리크림의 효과는 피부과학 전문 학술지 '저널 오브 더마톨로지컬 트리트먼트(Journal of Dermatological Treatment)'에 게재된 이중맹검 위약대조 임상시험을 통해 확인됐다.

기미 환자를 대상으로 12주간 히드로퀴논 4%를 투여한 결과, 투여군의 40%에서 색소반점이 완전히 소실된 것으로 나타났다. 이는 위약군의 개선율인 10%보다 통계적으로 유의미하게 높은 수준이라고 회사는 밝혔다.

멜라블리크림은 색소침착 부위에 하루 1~2회 아침 또는 취침 전에 얇게 바르는 방식으로 사용할 수 있다.

다만 회사는 제품 사용 기간에는 자외선 차단제를 함께 사용해야 하며, 장기간 연속 사용은 피해야 한다.

유한양행 관계자는 "멜라블리크림은 기미와 주근깨 등 피부 색소침착으로 고민하는 소비자를 위한 제품"이라며 "앞으로도 소비자 수요를 반영한 뷰티 및 피부 케어 제품군을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com