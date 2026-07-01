민선9기 대구시 추경호號 출범..."경제회복·성장에 전 역량 집중"

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1일 '시민 중심' 소통형 취임식 '눈길'....5대 실천전략 제시

'밥 먹는 시간도 아깝다'...취임식 직후 '도시락 간부회의' 전격 소집

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 대구광역시 추경호 호(號)가 취임식을 시작으로 본격 출범했다.

1일 대구시에 따르면 이날 오전 10시, 대구문화예술회관 팔공홀에서 열린 취임식은 '시민'이 중심이 된 파격과 화합의 장으로 치러졌다.

1일 오전 대구문화예술회관 팔공홀에서 열린 민선9기 제36대 대구광역시장 취임식에서 추경호 시장이 선서를 하고 있다.[사진=대구시]2026.07.01 nulcheon@newspim.com

추 시장은 대구시 온라인 소통 플랫폼 '토크대구'를 통해 직접 신청한 일반 시민을 비롯하여 사회 각계각층의 시민 1000여 명을 직접 초청했다. 시민의 눈높이에서 시정을 펼치겠다는 추 시장의 철학이 반영됐다.

추 시장은 "이번 취임식과 소통 행보는 오직 시민만을 바라보고, 시민의 눈높이에서 일하겠다는 민선 9기의 확고한 의지"라며 "경제를 최우선 과제로 삼아 현장에서 발로 뛰고 소통해 대구의 경제 회복과 성장에 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

그러면서 추 시장은 '변화와 성장, 더 나은 내일'을 시정 비전으로 선언하고 5대 실천 목표로 ▲미래를 선도하는 경제 대개조 ▲누구나 누리는 문화 행복▲일상을 바꾸는 공간 대전환▲모두를 지키는 안전 복지▲시민과 함께하는 공감 시정을 제시했다.

1일 오전 대구문화예술회관 팔공홀에서 열린 민선9기 제36대 대구광역시장 취임식에서 추경호 시장을 비롯 강은희 대구시교육감, 9개 구·군 구청장이 객석을 가득 채운 1000여 명의 시민들과 함께 대구시 새 비전을 담은 퍼포먼스를 펼치고 있다.[사진=대구시]2026.07.01 nulcheon@newspim.com

이번 취임식은 화합의 무대로 진행됐다. 동서양이 절묘하게 어우러진 식전 공연으로 화합의 메시지를 전하고 특히 취임식의 대미를 장식한 마지막 순간에는 추 시장을 비롯하여 강은희 대구시 교육감, 9개 구·군 구청장이 객석을 가득 채운 1000여 명의 시민과 함께 새로운 비전과 목표를 외치며 열정적인 다짐과 화합의 장을 연출했다.

또 종전의 보여주기식 관례였던 기념식수 퍼포먼스를 생략하고 취임식 현장에 '희망 메시지 나무'를 설치해 시민들이 바라는 진솔한 염원을 나뭇잎에 작성할 수 있도록 하는 등 시민 중심의 무대를 완성했다.

추 시장은 또 취임식 직후 시청사로 복귀해 딱딱한 서류 결재 대신 곧바로 실무 중심의 '도시락 간부 회의'를 소집했다. 점심시간을 아끼고 쪼개어 시급한 민생 현안에 온 힘을 쏟아붓겠다는 민생 최우선의 시정 철학을 보여주는 행보로 풀이된다.

추 시장은 이날 오후 산격 청사 대강당에서 시청 직원들과 직급에 얽매이지 않고 자유롭게 의견을 나누는 '수평적 직원 소통'의 시간을 가질 예정이다.

또 추 시장은 취임 첫날 공식 일정을 마친 후 이날 저녁에 '2026 대구치맥페스티벌' 현장을 찾아 시민들과 소통 행보를 이어갈 계획이다.

nulcheon@newspim.com