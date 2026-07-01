김경률 해군총장, 림팩 현장 지도·美 관함식 참석 방미

AI 핵심 요약beta
- 김경률 해군참모총장이 1일 미국을 방문했다
- 하와이에서 림팩 훈련 장병 격려하고 해양안보 논의했다
- 뉴욕에서 국제관함식·함정 건조 협력 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미·일 해군 수장과 양자·삼자 회담
뉴욕에선 함정건조 라운드테이블
美 해군총장 면담…조선·방산 소개
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 김경률 해군참모총장이 환태평양훈련(림팩·RIMPAC) 현장 지도와 미국 건국 250주년 기념 국제관함식 참석을 위해 미국을 찾는다.
해군은 김 총장이 1일부터 오는 6일까지 하와이와 뉴욕을 방문한다고 밝혔다.
김 총장은 하와이에서 미국 태평양 국립묘지를 참배한 뒤 림팩 훈련 현장을 찾아 장병들을 격려한다. 한국 해군·해병대는 이번 림팩에서 아시아 국가 처음으로 연합해군구성군사령관(CFMCC) 임무를 수행하고 있다.
김 총장은 스티븐 쾰러 미 태평양함대사령관, 사이토 아키라 일본 해상막료장과 각각 양자대담을 하고 삼자 오찬도 함께한다. 한미·한일·다자 간 해양안보 공조 방안을 강화한다.
김 총장은 뉴욕에서 미 해상체계사령부 주관으로 13개 초청국이 참가하는 '함정 건조 관련 라운드 테이블'에도 참석한다. 국내 조선·방산 역량을 소개하고 함정 건조와 유지보수정비(MRO) 협력 확대 필요성을 강조한다.
대릴 커들 미 해군참모총장, 윌리엄 토티 미 해군성차관 직무대리와도 만나 한미 연합방위태세와 해양안보 협력 증진 방안을 논의한다.
오는 4일(현지시간)에는 50여개 나라가 참가하는 미 국제관함식 함정·항공기 사열에 참석해 문무대왕함(DDH-Ⅱ·4400t급) 장병들을 격려한다.
hyun9@newspim.com