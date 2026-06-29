해군 2함대, 제2연평해전 승전 24주년 기념행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 해군 제2함대사령부가 29일 제2연평해전 승전 24주년 기념행사를 거행했다
- 행사에는 국방부장관·해군참모총장·유가족·참전 장병 등 300여명이 참석해 희생을 추모했다
- 2002년 6월 29일 북한 경비정 도발로 발발한 제2연평해전에서 우리 해군이 승리했지만 6명이 전사했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =경기 평택 해군 제2함대 사령부가 29일 평택 2함대사령부에서 '제2연평해전 승전 24주년 기념행사'를 거행했다.
이번 행사는 북한의 도발에 맞서 서해 NLL을 사수한 영웅들의 숭고한 희생정신을 기리기 위해 마련됐다.
기념행사에는 안규백 국방부장관과 김경률 해군참모총장, 서영석 유가족회장 등 전사자 유가족과 당시 참수리-357호정 부장 이희완 전 국가보훈부 차관 등 300여명이 참석했다.
이날 행사는 2함대 충무동산 내 전승비 참배를 시작으로 서해 6용사 및 참전 장병 소개, 승전 경과보고, 국방부장관 기념사, 유가족회장 답사, 기념영상 시청 순으로 엄숙하게 진행됐다.
서영석 유가족회장은 "여섯 용사와 함께 싸운 전우들은 대한민국 해군의 명예와 자부심으로 적의 도발에 맞섰고, 생사가 오가는 순간에도 물러서지 않은 참군인이었다"며 "안보와 평화를 위해 임무를 완수하고 있는 장병들 덕분에 국민들이 행복할 수 있어 진심으로 감사와 경의를 표한다"고 전했다.
제2연평해전은 한일 월드컵이 한창이던 2002년 6월 29일 오전 북한 경비정이 연평도 인근 NLL을 침범해 우리 해군 참수리-357호정에 기습 사격을 가하면서 발발했다.
이에 우리 군은 단호한 대응으로 북한 경비정을 제압하고 승리를 거두었으나 이 과정에서 정장 윤영하 소령, 조타장 한상국 상사, 사수 조천형 상사, 황도현 중사, 서후원 중사가 전사하고 의무병 박동혁 병장이 중상을 입고 치료를 받던 중 그해 9월 영면에 들어갔다.
krg0404@newspim.com