현대차 넥쏘, 일본 수소차 시장 점유율 11%…택시 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 4월 일본에 넥쏘를 출시해 8월까지 점유율 11%를 기록했다.
- 도쿄·아이치 택시업계에 22대를 공급하며 상용차 공략을 넓혔다.
- 넥쏘는 1회 충전 1014km 주행으로 수소택시 확산에 힘을 보탰다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 수소전기차 '디 올 뉴 넥쏘'를 앞세워 일본 수소차 시장에서 두 자릿수 점유율을 확보했다. 특히 현지 택시업계를 중심으로 공급을 확대하며 일본 친환경 상용차 시장 공략에 나서고 있다.
현대차는 지난 4월 디 올 뉴 넥쏘를 일본에 출시한 이후 8월까지 현지 승용 수소전기차 시장에서 약 11%의 누적 점유율을 기록했다고 8일 밝혔다.
일본자동차판매협회연합회에 따르면 해당 기간 넥쏘 등록 대수는 20대다. 고객 인도를 앞둔 물량까지 포함하면 35대로 늘어난다.
이 가운데 22대는 도쿄와 아이치 지역 택시 사업자에 공급됐거나 공급을 앞두고 있다. 현대차는 긴 주행거리와 내구성, 넓은 실내 공간 등을 앞세워 현지 택시 시장을 공략하고 있다.
디 올 뉴 넥쏘는 일본 WLTC 인증 기준 1회 충전 주행거리 1014km를 확보했다. 연료전지 시스템 출력은 기존 대비 11% 높아진 94kW이며, 트렁크 용량은 510L다.
일본 정부와 지자체의 수소택시 보급 정책도 사업 확대에 긍정적인 요인이다. 도쿄도는 2030년까지 수소택시 600대, 아이치현은 250대 도입을 목표로 보조금을 지원하고 있다.
현대차는 아시안게임 기간 넥쏘 택시 7대를 대한민국 양궁 국가대표팀 의전 차량으로 지원하는 등 현지 고객 접점도 확대하고 있다.
현대차 관계자는 "일본 택시업계가 넥쏘의 내구성과 편의성에 관심을 보이고 있다"며 "수소전기차에 대한 접근성을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com