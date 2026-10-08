한국타이어, 대전서 무료 타이어 안전점검…'나눔음악회'도 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 12일 대전서 타이어보이를 했다.
- 대전 엑스포시민광장서 무료 안전점검을 제공했다.
- 같은 날 나눔음악회 열고 안전문화 확산에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 대전 시민을 대상으로 무료 타이어 안전점검과 가을 음악회를 진행하며 안전운전 문화 확산에 나선다.
한국타이어는 오는 12일 대전 엑스포시민광장 주차장에서 고객 참여형 안전 캠페인 '타이어보이(Tire Boy)'를 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 캠페인은 오후 2시부터 6시까지 운영된다. 현장에서 점검에 동의한 차량을 대상으로 타이어 공기압 보충과 마모도 측정, 제조일자 확인 등 종합적인 안전점검을 무료로 제공한다.
점검을 마친 차량에는 전·후륜별 공기압과 마모도, 제조일자 등을 기록한 결과지를 전달한다. 운전자가 타이어 상태를 확인하고 지속적으로 관리할 수 있도록 돕기 위해서다.
타이어보이는 야구장의 맥주보이 콘셉트에서 착안한 안전 캠페인이다. 지난해 시작해 야구장과 해수욕장, 공공기관 등으로 활동 범위를 확대하고 있다.
같은 날 오후 6시부터는 대전 엑스포시민광장에서 '2026 나눔음악회'가 열린다. 올해로 12회를 맞은 이번 행사에는 대전·충남 지역 사회복지 관계자와 자원봉사자 2000여명이 초청되며 일반 시민도 무료로 관람할 수 있다.
무대에는 가수 이재훈과 바다, 한동근, 황우림 등이 오르며 경품 추첨 행사도 진행된다.
한국타이어는 앞으로도 다양한 소비자 접점에서 안전 캠페인을 이어가며 올바른 타이어 관리와 안전운전 문화 확산에 힘쓸 계획이다.
chanw@newspim.com