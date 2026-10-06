한국타이어 '나눔음악회' 대전서 12일 개최…이재훈·바다 등 출연

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국타이어가 사회복지 종사자와 자원봉사자들을 위한 문화공연을 대전에서 연다. 올해로 12회째를 맞는 행사에는 가수 이재훈과 바다, 한동근, 황우림 등이 무대에 오른다.

한국타이어앤테크놀로지는 오는 12일 오후 6시 대전 엑스포시민광장에서 대전시자원봉사연합회, 대전사회복지공동모금회와 함께 '2026 나눔음악회'를 개최한다고 6일 밝혔다.

한국타이어 나눔음악회 포스터. [사진=한국타이어] 2026.10.06 gyun507@newspim.com

나눔음악회는 한국타이어가 2012년부터 이어오고 있는 사회공헌 문화행사로 사회복지시설 종사자와 자원봉사자들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

올해는 대전·충남지역 사회복지 관계자와 자원봉사자 등 2000여 명을 초청할 예정이며 일반 시민도 별도 예매 없이 무료로 관람할 수 있다.

공연에는 이재훈, 바다, 한동근, 황우림 등이 출연한다. 행사 중에는 행운권 추첨을 통해 타이어 증정권과 가전제품 등 경품도 제공한다.

행사 당일 엑스포시민광장 주차장에서는 타이어 무상 안전점검 행사인 '타이어보이'도 함께 운영된다.

사전 신청 차량을 대상으로 타이어 공기압 점검과 보충, 마모도 측정, 차량별 점검 결과 안내 등을 제공할 예정이다.

한국타이어는 이 밖에도 명절 기부와 벽화 그리기, 스마트 정류장 조성, 스쿨존 방호울타리 지원 등 지역사회와 연계한 사회공헌 사업을 이어가고 있다.

gyun507@newspim.com