한국타이어, 추석 앞두고 대전시청서 '타이어 무상점검'

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 추석 연휴를 앞두고 대전시청에서 차량 타이어 무상 안전점검에 나선다.

한국타이어는 오는 9일 대전시, 한국교통안전공단 대전세종충남본부와 함께 대전시청 주차장에서 안전점검 캠페인 '타이어보이(Tire Boy)'를 운영한다고 8일 밝혔다.

대구 삼성 라이온즈파크에서 진행된 안전점검 캠페인 '타이어보이(Tire Boy)' 행사. [사진=한국타이어] 2026.09.08 gyun507@newspim.com

이번 행사는 명절 기간 장거리 차량 이동이 늘어나는 시기에 맞춰 운전자들이 타이어 상태를 미리 확인하고 사고 위험을 줄일 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

점검은 이날 오전 10시부터 오후 4시까지 대전시청 주차장에서 진행된다. 대상은 대전시청 직원과 방문 민원인 가운데 사전에 신청한 차량이다.

한국타이어 전문인력이 주차된 차량을 직접 찾아가 타이어 공기압과 마모 상태를 확인하고 공기압이 부족한 차량에는 보충 서비스도 제공한다.

점검을 마친 뒤에는 차량별 전·후륜 타이어의 공기압과 마모 정도를 기록한 결과지를 운전자에게 전달한다. 이를 통해 운전자가 현재 타이어 상태를 확인하고 이후 교체나 관리 시기를 판단할 수 있도록 할 계획이다.

'타이어보이'는 야구장에서 관중석을 돌며 음료 등을 판매하는 '비어보이(Beer Boy)'에서 착안한 한국타이어의 이동형 안전점검 캠페인이다. 운전자가 별도의 정비시설을 찾지 않아도 현장에서 타이어 상태를 점검받을 수 있도록 한 것이 특징이다.

한국타이어는 지난해부터 타이어보이 캠페인을 시작해 야구장과 해수욕장 등에서 안전점검을 진행해 왔다. 올해는 대전시청을 비롯한 공공기관으로 캠페인 대상을 확대하고 있다.

한국타이어는 앞으로도 다양한 현장에서 타이어 점검과 안전운전 캠페인을 이어가며 운전자들의 타이어 관리 인식을 높인다는 계획이다.

gyun507@newspim.com