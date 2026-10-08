[특징주] 비만신약 허가에도 한미약품 7%↓…장중 48만원대 '터치'

AI 핵심 요약beta
- 한미약품이 8일 자체 비만치료제 허가 후 주가가 7% 넘게 내렸다.
- 전날 식약처가 GLP-1 계열 에페오토인젝터주를 품목허가했다.
- 허가 기대가 선반영돼 차익실현 매물이 나왔다는 분석이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한미약품이 자체 개발한 비만치료제의 국내 품목허가를 획득했음에도 8일 장중 7% 넘게 하락하고 있다.
신약 상용화에 대한 기대감으로 최근 주가가 상승한 가운데 허가 발표를 계기로 차익실현 매물이 출회한 것으로 풀이된다.
이날 오전 11시12분 기준 유가증권시장에서 한미약품은 전 거래일 대비 3만9000원(7.30%) 내린 49만5000원에 거래되고 있다. 주가는 장중 48만3500원까지 떨어지며 낙폭을 확대했다. 장중 최고가는 52만6000원이다.
한미약품은 전날 식품의약품안전처로부터 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 '에페오토인젝터주(에페글레나타이드)'의 품목허가를 받았다고 밝혔다.
에페글레나타이드는 한미약품이 자체 개발한 비만치료제로 국내 시장 공급을 위한 상용화 기반을 확보했다는 점에서 의미가 있다. 한미약품은 이번 허가를 바탕으로 국내 비만치료제 시장 진입을 추진할 예정이다.
다만 주식시장에서는 품목허가에 대한 기대가 이미 주가에 상당 부분 반영됐다는 평가가 나온다.
김주연 미래에셋증권 연구원은 "한미약품은 자체 개발 비만치료제 식약처 허가에도 재료 현실화에 차익매물 출회가 나타났다"고 분석했다.
plum@newspim.com